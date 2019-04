Video/ Benevento-Carpi (3-1): highlights e gol della partita (Serie B, 31^ giornata)

Video Benevento-Carpi 3-1: highlights e gol della partita valevole per la 31^ giornata di Serie B 2018-19. Tra le mura amiche del Vigorito i sanniti ritrovano i tre punti e si rilanciano nella corsa verso i play-off (e magari per qualcosa di ben più sostanzioso), mentre la squadra di Castori precipita sempre di più nel baratro: a sette giornate dal termine della regular season, i biancorossi si ritrovano ultimi in classifica, a otto lunghezze di ritardo dalla zona play-out e addirittura a -11 dalla quota salvezza. A questo punto servirebbe più di un miracolo agli emiliani per rimanere tra i cadetti anche il prossimo anno. La serata prende subito una brutta piega per gli ospiti che 30 secondi dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Prontera vengono puniti da Improta che su assist di Coda trafigge Piscitelli e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Carpi prova a reagire con Rolando che da posizione defilata grazia Montipò, Vitale invece non sbaglia e ristabilisce momentaneamente la parità. Dopo le occasioni sciupate da Arrighini da una parte e da Coda dall’altra, il Benevento ritrova il vantaggio con Maggio che a pochi minuti dall’intervallo la piazza nell’angolino, approfittando della poca reattività di Piscitelli che poteva sicuramente intervenire meglio. Nel secondo tempo Montipò salva per due volte il risultato con altrettante parate decisive sul nuovo entrato Mustacchio e su Arrighini, poi a venti minuti dal novantesimo Kresic ferma Ricci lanciato verso la porta: per il direttore di gara questo è un fallo da rigore e indica il dischetto. Dagli undici metri Viola non si fa prendere dal panico e trasforma impeccabilmente il penalty, chiudendo di fatto la contesa. Le speranze di salvezza per il Carpi sono ormai ridotte al lumicino.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di DAZN è intervenuto Nicolas Viola che ha trasformato il rigore del 3-1: “Volevamo vincere e ci siamo riusciti, non è ancora il Benevento che conosciamo ma questi tre punti ci servivano come il pane, e non era facile battere una squadra che lottava disperatamente per salvarsi. Il Carpi ha creato diversi pericoli dalle nostre parti, per fortuna il mister ha preparato questa gara nei minimi dettagli, tra pochi giorni ci attende un’altra battaglia e dovremo farci trovare pronti. Con la testa un po’ più libera ci siamo scrollati di dosso le paure che ci avevano bloccato nell’ultimo periodo. Dove saremo tra 3 giornate? Lo scopriremo solo vivendo, il nostro obiettivo è fare più punti possibili”.





