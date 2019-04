Video/ Cagliari-Juventus (0-2): highlights e gol della partita (Serie A)

Video Cagliari-Juventus 0-2: highlights e gol della partita valevole per la 30^ giornata di Serie A che ha visto i bianconeri espugnare la Sardegna Arena grazie alle reti di Leonardo Bonucci e Moise Kean che regalano i tre punti a Massimiliano Allegri. In classifica la vecchia Signora vola a 81 punti e si avvicina sempre più all’ottavo scudetto consecutivo (mancano solamente 9 punti, 3 vittorie, per la certezza matematica), un risultato comunque non scontato considerate le assenze di Douglas Costa, Mandzukic, Dybala e Cristiano Ronaldo. Che non si sono fatte sentire grazie al numero 18, classe 2000, che ha compiuto 19 anni solamente poco più di un mese fa ma che sembra già pronto a ricoprire un ruolo di primo piano in una delle squadre più forti d’Europa, ritenuta – a ragione – la favorita principale per la vittoria della Champions League. Spiace però dover parlare – per dovere di cronaca – degli ululati razzisti che – alcuni – “tifosi” sardi hanno riservato a Kean – che si è lasciato andare a un’esultanza polemica che ha esasperato ulteriormente gli animi – e agli altri giocatori di colore della Juventus, un episodio che ha rovinato l’atmosfera e guastato una serata tutto sommato tranquilla. Non è di certo contro i campioni d’Italia che il Cagliari deve raccogliere i punti che servono per la permanenza nella massima categoria, e la squadra di Maran ha dimostrato nelle scorse settimane di avere tutte le regole in carta per raggiungere la salvezza, anche con qualche giornata di anticipo.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara Leonardo Bonucci è intervenuto a nome di tutta la squadra: “Sapevamo che marcando a zona i giocatori del Cagliari ci avrebbero lasciati degli spazi liberi che siamo riusciti a sfruttare molto bene. Siamo stati aggressivi soprattutto sulle corsie esterne. Kean sa benissimo che quando segna deve solo esultare, non voglio aggiungere altro. Lui e Matuidi si sono arrabbiati per i cori razzisti, ma hanno sbagliato tutti, i tifosi a prenderli di mira e loro a reagire così”. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus: “La squadra ha giocato una bella partita, dimostrandosi molto solida in difesa, senza concedere un solo tiro in porta al Cagliari che in casa solitamente crea sempre tante occasioni. Siamo stati dentro la partita per tutti i 90 minuti e non era una cosa facile da attuare. Kean? Evitare certe esultanze fa parte del suo percorso di crescita, deve imparare ad avere rispetto dell’avversario”. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, si espone in prima persona: “È stata una delle nostre peggiori partite in casa, la Juve ha meritato assolutamente di vincere, speriamo di rifarci contro la Spal. Il finale nervoso? Ho sentito tanti moralismi, se l’esultanza di Kean l’avesse fatta Bernardeschi il pubblico avrebbe reagito alla stessa maniera, per me non si è trattato di razzismo”.