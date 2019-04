Diretta Cagliari Juventus/ Streaming video e tv: i bianconeri rischiano (Serie A)

Cagliari Juventus, che sarà diretta dal signor Piero Giacomelli, si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 aprile: siamo nella 30^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 e naturalmente si tratta di un altro turno infrasettimanale. Dopo aver battuto l’Empoli con grande fatica, ai bianconeri servono 12 punti negli ultimi nove turni per archiviare matematicamente lo scudetto: obiettivo naturalmente ad ampia portata, ma bisogna sempre tenere alta la guardia perchè tra una settimana torna la Champions League, perchè il Napoli ha dimostrato il suo valore dominando a Roma e perchè le prestazioni della capolista non sono state esattamente brillanti. Alla Sardegna Arena i rischi ci sono, perchè il Cagliari in casa ha fatto benissimo costruendo la sua salvezza; in più sabato è arrivata una fondamentale vittoria esterna contro il Chievo, che ha sostanzialmente chiuso ogni discorso relativo alla permanenza in Serie A e permetterà agli isolani di giocare senza troppe ansie legate alla classifica. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Cagliari Juventus; aspettando il calcio d’inizio, possiamo anche valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Sardegna Arena, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Cagliari Juventus è disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali cui riferirsi sono Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, dove eventualmente si potrà utilizzare il codice 420690 per acquistare il singolo evento. In assenza di un televisore, l’emittente fornisce la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivando su di essi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Ottime notizie per Rolando Maran in vista di Cagliari Juventus: Pavoletti torna dalla squalifica e si posiziona al centro dell’attacco, con Joao Pedro che gli fa compagnia. Il modulo potrebbe anche essere un albero di Natale con l’arretramento del brasiliano sulla linea di Barella; ad ogni modo i tre centrocampisti dovrebbero nuovamente essere Faragò, Ionita e Cigarini con quest’ultimo che si occuperà della cabina di regia. In difesa Pisacane resta favorito su Romagna (un ex); Ceppitelli gli farà compagnia al centro del reparto e davanti a Cragno, sugli esterni dovrebbero agire Cacciatore (ormai in vantaggio su Srna) e Luca Pellegrini che si è inserito bene nella sua nuova realtà. La Juventus cambia qualcosa rispetto a sabato perchè ha tantissimi indisponibili: possibile che Caceres sostituisca Chiellini, si rivede Bonucci mentre sugli esterni i favoriti sono Joao Cancelo e Alex Sandro. A centrocampo giocano i soliti noti visto che Bentancur sarà chiamato a giostrare nuovamente da trequartista al fianco di Bernardeschi: dunque Emre Can e Matuidi affiancano un Pjanic schierato da regista, davanti l’unica soluzione è Kean (tre gol con i primi tre tiri in porta in questo campionato) che dovrà sopperire alle assenze di Cristiano Ronaldo (in forte dubbio anche per la Champions League), Mandzukic e Dybala.

Cagliari Juventus è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i bianconeri sono nettamente favoriti, avendo un valore di 1,75 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica la loro vittoria. Dovrete invece puntare sul segno 1 per il successo interno degli isolani, e andreste a guadagnare una cifra pari a 5,50 volte quello che avrete deciso di giocare; il pareggio, eventualità che come sempre è regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 quanto investito con questo bookmaker.



