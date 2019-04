Video/ Padova Ascoli (1-2): highlights. Rosseti affossa i patavini (Serie B)

Successo chiaro dei bianconeri all’Euganeo con il risultato di 2-1 nella 31^ giornata del campionato di Serie B come si vede nel video di Padova Ascoli: il picchio dunque con questi tre punti vola alla decima posizione, mentre i patavini sono sempre più diretti alla retrocessione. Già al via sono i bianconeri a prendere in mano il pallino del gioco, ma la prima occasione da gol arriva per intervento della direzione arbitrale che concede un calcio di rigore al 41’: a concretizzarlo ci pensa Ninkovic che beffa con facilità Minelli. Poco prima del duplice fischio però è Capello a portare in parità il tabellone del risultato. Nella ripresa dunque è Rosseti a segnare il gol della vittoria bianconera, già al 57: i biancorossi accusano il colpo e di fatto riescono raramente a insidiare la difesa dell’Ascoli. Dando ora un occhio ai numeri ecco che il Padova al triplice fischio finale ha messo a tabella 18 tiri di cui 4 in porta a cui aggiungiamo 16 punizioni e 578 passaggi totali. Per l’Ascoli invece ecco per le statistiche 9 tiri di cui solo 2 correttamente indirizzati oltre che 4 corner e 396 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie B è intervenuto il tecnico del Padova Centuriuoni in sala stampa: “Una sconfitta pesante, senza dubbio. Non c’è tanto da parlare secondo me. Adesso prevale la delusione, ma abbiamo ancora 18 punti e dobbiamo crederci. Secondo me non abbiamo fatto una brutta partita, ma per fare i tre punti bisogna fare di più e non ci siamo riusciti. Il rigore del primo tempo è sfortunato, mentre col fuorigioco siamo al limite e col Var lo sanno ma in serie B non c’è. Le partite ravvicinate potrebbero averci tolto delle energie oggi rispetto a Cittadella. Qualcuno mi è piaciuto e altri meno…”. Non vi è stata invece alcuna dichiarazioni ufficiale di Vivarini, visto che in casa dell’Ascoli permane il silenzio stampa.





