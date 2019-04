Video/ Venezia Cittadella (1-1) highlights. Panico trova il pari sul finale (Serie B)

Si è chiuso con un pareggio rimediato solo nel recupero il match al Penzo tra Venezia e Cittadella nella 31^ giornata del Campionato di Serie B: i due club quindi si dividono la posta in palio in questo ultimo turno infrasettimanale. Come si vede nel video di Venezia Cittadella, il primo tempo era passato senza troppi squilli ed è solo nel secondo tempo che i lagunari trovano la rete, e per la precisione al 60’ con Modolo. La risposta dei granata tarda ad arrivare, ma al primo minuto di recupero concesso dalla direzione arbitrale ci pensa Panico a riequilibrare il punteggio sul tabellone finale. Considerando ora qualche statistica segnata al triplice fischio finale vediamo che il Venezia ha messo a tabella appena 3 tiri di cui uno solo in porta: vanno poi aggiunti 2 parate e 16 punizioni oltre a 311 passaggi completati. Numeri nel confronti migliori per il Cittadella, che ha segnato 12 tiri di cui però solo 3 nello specchio avversario e 22 punizioni: aggiungiamo anche 6 corner e 580 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match di Serie B tra Venezia e Padova è apparso in sala stampa il tecnico dei lagunari Serse Cosmi, che ha descritto così la prova dei suoi in campo al Penzo: “Per analizzare questa partita dobbiamo partite dal fatto che oggi avevamo davanti una squadra forte come il Cittadella. Se per altre è difficile giocare contro questa squadra, figuriamoci per noi che soffriamo alcune situazioni. “. L’allenatore ha poi aggiunto: “L’approccio alla partita da parte nostra è stato quello di giocatori spaventati. Abbiamo iniziato il secondo tempo con il piglio giusto, poi il vantaggio sulla palla inattiva. Nel finale ci siamo difesi, con qualche sbavatura“. Venturato invece, allenatore del Cittadella, esprime rammarico per aver mancato una vittoria meritata: “Abbiamo giocato una partita importante, peccato che non siamo stati in grado di finalizzare. Nel primo tempo non siamo riusciti ad andare in vantaggio anche se abbiamo avuto qualche occasione. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto bene, peccato per aver subìto la rete dal Venezia. Mi dispiace perché non siamo riusciti a vincere nonostante il volume di gioco creato, soprattutto dopo il vantaggio dei lagunari. Sarebbe stata una vittoria importante. “





