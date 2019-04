Diretta Cittadella Livorno/ Streaming video DAZN: quote, veneti favoriti (Serie B)

Cittadella Livorno, diretta dall’arbitro Marini, si gioca per la trentaduesima giornata di Serie B oggi pomeriggio, sabato 6 aprile 2019, alle ore 15.00 presso lo stadio Piercesare Tombolato della città veneta. Cittadella Livorno vedrà le due formazioni tornare in campo dopo un turno infrasettimanale che non ha dato molte soddisfazioni: per i veneti un pareggio per 1-1 nel derby contro il Venezia, ancora peggio i toscani che hanno perso per 1-3 in casa al cospetto della Cremonese. La conseguenza è che il Cittadella di Roberto Venturato con 42 punti in classifica è scivolato fuori dalla zona playoff, che resta comunque naturalmente l’obiettivo stagionale della società oggi padrona di casa, mentre il Livorno ha appena 30 punti, dunque la squadra di Roberto Breda è una di quelle che dovrà ancora duramente lottare per conquistare la salvezza. Oggi il compito sarà difficile perché il Cittadella parte favorito, di sicuro però entrambe le squadre dovranno dare il massimo per raggiungere i rispettivi obiettivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Livorno non è prevista: come quasi tutte le partite di Serie B sarà infatti visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA LIVORNO

Vediamo adesso le probabili formazioni attese per Cittadella Livorno. Roberto Venturato potrebbe proporre i padroni di casa secondo il modulo 4-3-1-2: Paleari in porta e davanti a lui in difesa da destra a sinistra Cancellotti, Frare, Adorni e Parodi; in mediana invece ecco Bussaglia, capitan Iori e Branca, infine l’attacco con Siega trequartista alle spalle dei due attaccanti Diaw e Finotto. Dall’altra parte, il Livorno di Roberto Breda potrebbe schierarsi secondo il modulo 3-4-1-2; Gasbarro, Di Gennaro e Gonnelli nella retroguardia a tre davanti a Zima, poi Fazzi, Valiani, Rocca e Porcino da destra a sinistra nel centrocampo a quattro ed infine naturalmente Diamanti trequartista in appoggio alle due punte Murilo e Raicevic.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo sulle quote offerte per il pronostico di Cittadella Livorno da parte dell’agenzia di scommesse Snai. Partono chiaramente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 vale 1,80 volte la posta in palio mentre la quota per il pareggio (segno X) è di 3,25 ed infine si arriva fino a quota 4,75 in caso di vittoria del Livorno, naturalmente per chi avrà creduto nel segno 2.



