Diretta Lucchese Novara/ Streaming video e tv: i toscani ci credono (Serie C)

Lucchese Novara sarà diretta dal signor Stefano Lorenzin, e si gioca alle ore 16:30 di sabato 6 aprile: siamo nella 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Sempre più vicini alla conclusione di un torneo appassionante: nel girone A la Lucchese sta provando a sovvertire un pronostico che la vorrebbe ai playout per la forte penalizzazione, e con due vittorie consecutive (ultima delle quali a Olbia) si è rilanciata incredibilmente verso una salvezza diretta che avrebbe del clamoroso per come si era messa. Sarà fondamentale vincere questa partita del Porta Elisa, contro un Novara che vuole blindare la sua posizione ai playoff: i piemontesi difendono 5 punti di vantaggio sulla Juventus U23 ma sono in forte calo, perchè non vincono da quattro giornate e hanno perso le ultime due trasferte. Servirà una forte inversione di tendenza per raggiungere un obiettivo comunque tutto nelle mani della squadra; mentre aspettiamo la diretta di Lucchese Novara andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco, valutando le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Novara non è disponibile: come per tutte le partite di Serie C – compresa la Coppa Italia – anche questa è mandata in onda dal portale elevensports.it, che ancora una volta ha acquisito i diritti per la terza divisione e fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio (in modo gratuito per chi rinnovasse dalla scorsa stagione) oppure acquistando la singola partita ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE NOVARA

Per Lucchese Novara Giancarlo Favarin dovrebbe riproporre il 4-1-4-1 con cui ha sbancato il Nespoli: davanti a Falcone una linea con De Vito e Riccardo Martinelli centrali di una difesa completata dai terzini Lombardo e Santovito, mentre Juan Alberto Mauri sarà il perno che agirà davanti a questo reparto facendo il primo frangiflutti ma anche il giocatore da cui passeranno i palloni da recapitare a Zanini e Bortolussi, esterni sulla trequarti, e ai due centrali che dovrebbero essere Bernardini e Greselin. Con il gol decisivo sabato scorso, Sorrentino dovrebbe vincere la concorrenza di Di Nardo, De Feo e Isufaj come prima punta. Nel Novara mancherà lo squalificato Tartaglia: il terzino destro dunque sarà verosimilmente Sbraga, che allargherà la sua posizione dando spazio a Bove o Cinaglia al fianco di Rigione, con Visconti a sinistra e Di Gregorio tra i pali. Mallamo e Bastoni giocheranno come mezzali andando a supportare la regia del solito Buzzegoli; qualche possibilità per Nardi, mentre davanti sarà ancora Schiavi a fare da trequartista alle spalle di Pablo Gonzalez e Eusepi, che però sono insidiati da Cacia.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Lucchese Novara indicano un equilibrio e, a sorpresa, un valore più basso per il successo interno: il segno 1 identifica infatti l’affermazione della squadra toscana e vi farebbe guadagnare un valore pari a 2,60 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno 2 da giocare per il successo del Novara la cifra guadagnata sarebbe di 2,80 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote 2,85 volte quanto investito con questo bookmaker.



