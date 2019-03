Diretta Olbia Lucchese/ Streaming video e tv: destino segnato per i toscani (Serie C)

Olbia Lucchese, diretta dal signor Cristian Cudini, si gioca sabato 30 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Dopo aver sbancato il campo della Pistoiese la missione salvezza sembra compiuta per la formazione sarda, che a 5 punti dal Pontedera decimo può ancora sognare un’incursione in extremis in zona play off e dunque non prenderà sotto gamba questo impegno casalingo. Dall’altra parte la Lucchese continua ad essere encomiabile: battendo la Pro Patria al Porta Elisa e frenando la corsa dell’Entella (nel recupero infrasettimanale) ha ottenuto la sua settima vittoria stagionale, ma resta a fondo classifica in un torneo già funestato da 16 punti di penalizzazione, ai quali si potrebbero aggiungere altre sanzioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olbia Lucchese non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA LUCCHESE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Nespoli di Olbia. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Van der Want; Pinna, Dalla Bernardina, Pisani, Cotali; Vallocchia, Gemmi, Caligara; Ceter Valencia, Peralta e Ragatzu. Risponderà la Lucchese schierata con questo undici: Falcone; Lombardo, De Vito, Martinelli, Santovito; Bernardini, Strechie, Zanini; Provenzano; Di Nardo e Bortolussi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-3 per quanto riguarda l’Olbia allenata da Michele Filippi ed il 4-3-1-2 per la Lucchese guidata in panchina da Giovanni Langella. Pari 1-1 nel match d’andata di questo campionato disputato tra le due squadre a Lucca, mentre l’ultimo precedente ad Olbia è quello del 3 dicembre 2017, terminato sempre con il punteggio di 1-1. L’Olbia da quando è tornata tra i professionisti nel 2016 non è mai riuscita a battere la Lucchese in campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono l’Olbia favorita per la vittoria sulla Lucchese. Successo interno quotato 2.25 da Bwin, pareggio quotato 3.10 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 2.90 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.25 e l’under 2.5 quotato 1.55.



