Diretta Milano Modena/ Streaming video tv: gara 2 decisiva per i gialloblu (play off)

Milano Modena, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Gianluca Cappello, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 6 aprile 2019 al Pala Yamamay di Busto Arsizio: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00. La diretta tra Milano e Modena di questa sera si annuncia come una partita da dentro e fuori per la compagine di Giani: siamo alla gara 2 dei quarti di finale dei play off scudetto di Superlega e i lombardi devono quindi vincere per riaprire lo scontro e pure riaprire la pratica qualificazione alla final four scudetto in gara 3 il prossimo fine settimana. L’impresa però non si annuncia semplice per Milano che pure in stagione ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque: servirà maggiore lucidità e coraggio nei momenti difficili per abbattere la corazzata gialloblu di Velasco.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta Milano Modena sul digitale terrestre: la diretta tv è stata infatti stata assicurata dalle ore 18,00 sul canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Diretta streaming video assicurata tramite il portale raiplay.it anche in questa attesa sfida, gara 2 dei quarti di finale per i play off scudetto di Serie A1. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO MODENA: CHE ERA SUCCESSO IN GARA 1

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Milano e Moderna, gara 2 del play off scudetto della Serie A, non possiamo certo non ricordare che era accaduto solo pochi giorni fa in gara 1 dove erano stati i gialloblu di Mister Velasco ad uscirne da vincitori. Non solo: i canarini infatti fomentati dal sempre caldissimo pubblico di casa avevano messo in campo una prestazione eccezionale, e avevano ottenuto punteggio pieno ai danni di Milano, che difficilmente è entrata in partita. Il tabellino della sfida è in questo senso molto chiaro. Se il primo set Modena ci ha messo un poco a ingranare, e ha chiuso con un onesto 25-20, è nel secondo parziale che assistiamo al crollo dei lombardi. Giani e i suoi vengono battuti in poco tempo con un pesantissimo 14-25 che però ha l’effetto di suonare la carica della Revivre. Milano quindi riprende coraggio nella terza frazione decisiva e pur giocando punto su punto non riesce però a riaprire il match. Il tabellone finale ci racconta quindi del 27-25 che però fa ancora sperare la squadra lombarda più che altro per la bella prestazione messa in campo. Oggi però oltre al bel gioco servirà qualcosa di più alla squadra di Giani per battere Modena e lottare ancora per lo scudetto.



