Video/ Brescia Venezia (2-0): highlights, le Rondinelle volano al comando (Serie B)

Il video di Brescia Venezia ci racconta una partita vinta per 2-0 dai padroni di casa lombardi. Le Rondinelle sono andate in gol grazie a Ernesto Torregrossa al 44’ minuto del primo tempo e di Sandro Tonali al 35’ del secondo tempo. Il Brescia di Eugenio Corini consolida dunque il proprio primo posto in classifica con 57 punti e fa un ulteriore passo avanti verso il grande obiettivo della promozione in Serie A. Vittoria meritata per il Brescia, contro il Venezia di Serse Cosmi che sicuramente ha lottato ma non è mai riuscito ad impensierire davvero il portiere di casa, Alfonso. La posizione in classifica si fa di conseguenza sempre più critica per i lagunari, che restano fermi a quota 30 punti e sono pesantemente invischiati nella lotta per non retrocedere. Cinque giocatori ammoniti dall’arbitro Massimi di Termoli: Dall’Oglio e Torregrossa del Brescia; Suciu, Segre e Di Mariano del Venezia.

VIDEO BRESCIA VENEZIA: LE DICHIARAZIONI

Brescia Venezia è stata decisa anche dal gol di Sandro Tonali, il talento classe 2000 che è il gioiello della capolista Brescia. Al termine della partita, proprio Tonali ha parlato ai microfoni di DAZN: “È una delle prime volte in cui il mister mi ha messo mezzala. Ma dove il mister ti mette tu devi fare il tuo. Ogni partita noi diamo un colpo. Oggi (ieri, ndR) non era una serata al 100% della nostra forza ma siamo riusciti a tirare fuori comunque il nostro meglio e a vincere. Dipende da noi da qui alla fine e dobbiamo continuare su questa strada. Arrivare in Serie A così giovane sarebbe una cosa fantastica, ma è ancora lunga”.

VIDEO BRESCIA: GLI HIGHLIGHTS





