Video/ Sampdoria Roma (0-1): highlights. De Rossi decide la partita (Serie A)

Video Sampdoria-Roma 0-1: highlights e gol della partita valevole per la 31^ giornata di Serie A che si è giocata al Ferraris sabato 6 aprile 2019 e che ha visto gli ospiti ritrovare il successo grazie a Daniele De Rossi. È stato proprio il capitano dei giallorossi a realizzare la rete decisiva e a far ritrovare i tre punti alla squadra di Claudio Ranieri che si rilancia alla grandissima nella corsa verso la Champions League, approfittando come meglio non poteva della terza sconfitta nelle ultime quattro gare del Milan che ora è costretto a fare il tifo per i cugini dell’Inter, impegnati nello scontro diretto con l’Atalanta. In caso di successo degli orobici, infatti, i rossoneri perderebbero il quarto posto a vantaggio della Dea e con i capitolini subito dietro. Torniamo a parlare del match di Marassi, con i blucerchiati che forse perdono l’ultimo treno per l’Europa: troppo pesanti le sconfitte con due dirette rivali come Torino e Roma. Fabio Quagliarella ce l’ha messa tutta ma non ha trovato il modo di trafiggere Mirante, autore di una gran parata nei confronti di Defrel. Troppa imprecisione sotto porta da parte degli attaccanti di Giampaolo, con Saponara e Gabbiadini che non sono riusciti a prendere bene la mira nonostante gli spazi lasciati dai difensori giallorossi. Dopo 75 minuti di grande equilibrio ci ha pensato De Rossi a piazzare il colpo di reni per riportare in alto la Roma e ridarle un po’ di speranze ed entusiasmo in vista del finale di stagione, dove assieme all’Atalanta contenderà il quarto posto al Milan.

LE DICHIARAZIONI

La parola passa all’uomo-partita, Daniele De Rossi, che ha deciso la sfida del Ferraris regalando i tre punti alla sua squadra: “Emozionato per questa vittoria? Sicuramente sì. Lacrime? Quelle no, per carità, ma in campo è stata veramente una battaglia. Contro il Napoli non avevamo giocato con la giusta intensità, qui a Genova ci siamo riscattati dimostrando di essere ancora un gruppo con gli attributi, abbiamo dato tutto. L’attesa per la convalida del gol? Ben venga la tecnologia, così sei sicuro di non subire furti, in questa maniera si sono eliminate ingiustizie e polemiche. L’abbraccio con Sabatini? Lo saluto sempre con affetto, ci siamo ripromessi di andare a pranzo insieme prossimamente, sono sicuro che farà un ottimo lavoro anche alla Sampdoria. Allenatore in campo? Più che altro mi considero il portavoce di Ranieri. Vittoria che vale doppio, considerando lo scontro diretto tra Inter e Atalanta e la sconfitta del Milan”. Ai microfoni di DAZN il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha fornito la sua versione dei fatti: “Questa è la mentalità che deve avere ogni squadra, con i giocatori che si aiutano l’uno con l’altro. La Sampdoria è una squadra che fa girare palla molto velocemente e cerca sempre l’imbucata centrale con uno, massimo due tocchi. I ragazzi si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione, tutti hanno giocato bene, anche quelli che sono usciti durante il secondo tempo come Pellegrini, ma avevo bisogno di più spinta in avanti e quindi mi serviva uno come Dzeko che ha dato una grossa mano a Schick e Zaniolo. Kluivert è ancora acerbo ma ha qualità da vendere”. Nonostante la delusione per il KO non si è sottratto alle telecamere Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria: “Abbiamo fatto di tutto per vincerla, non ci siamo mai tirati indietro, la differenza l’hanno fatta l’esperienza e la furbizia di un certo De Rossi che sul gol di Andersen si è lasciato cadere appena ha avvertito il contatto. Mentre Vieira sull’1-0 della Roma non è stato altrettanto scaltro a finire a terra quando è stato toccato. A questi livelli sono questi episodi che decidono chi vince e chi perde, e chi ha più mestiere in questi casi è molto avvantaggiato”.





