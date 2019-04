Diretta Sampdoria Roma/ Streaming video DAZN: dura trasferta per Ranieri (Serie A)

Sampdoria Roma, diretta dall’arbitro Mazzoleni, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 6 aprile 2019. Appuntamento allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per l’anticipo serale della trentunesima giornata di Serie A, una sfida ricca di tradizione ma importante soprattutto per le attuali esigenze di classifica di entrambe le squadre. Sampdoria Roma vedrà i blucerchiati di Marco Giampaolo tornare in campo dopo la sconfitta di Torino che ha segnato una pesante battuta d’arresto ai sogni europei: le distanze in classifica sono però ancora molto corte e una vittoria varrebbe l’aggancio proprio alla Roma, dunque nulla è perduto e la Sampdoria ha una grande chance per tornare in corsa. Quanto alla squadra di Claudio Ranieri, mercoledì il pareggio contro la Fiorentina ha attenuato la crisi, ma la situazione della Roma resta critica: grazie ai rallentamenti altrui il quarto posto è ancora possibile, ma la Roma non è ancora nemmeno certa della qualificazione in Europa League, dunque bisognerà cambiare passo se non si vuole rischiare un flop totale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Roma non sarà prevista: l’esclusiva della partita di Marassi è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

Parlando adesso delle probabili formazioni per Sampdoria Roma, Marco Giampaolo non avrà lo squalificato Bereszynski e di conseguenza sarà titolare Sala, inoltre Tonelli potrebbe sostituire l’acciaccato Colley al fianco di Andersen nella coppia centrale davanti ad Audero. A centrocampo ci attendiamo il terzetto formato da Praet, Vieira e Linetty, i dubbi blucerchiati come sempre si concentrano in attacco, dove avremo il doppio ballottaggio Ramirez-Saponara e Defrel-Gabbiadini per completare il reparto offensivo che ha naturalmente come certezza Quagliarella. La formazione della Roma è sempre un enigma: in difesa rientra Manolas dopo la squalifica, Karsdorp dovrebbe essere titolare visto l’infortunio di Santon e Mirante potrebbe essere confermato in porta. Mercoledì è piaciuto Kluivert, di conseguenza anche l’olandese potrebbe essere confermato nel 4-2-3-1 sulla linea con Under e Zaniolo alle spalle di Dzeko, favorito su Schick.

PRONOSTICO E QUOTE

Appare decisamente incerto il pronostico per Sampdoria Roma, secondo quanto ci dicono le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Leggermente favorita la Roma, infatti il segno 2 è proposto a 2,50 contro il 2,85 per il segno 1 in caso di vittoria della Sampdoria. L’ipotesi più remunerativa tuttavia è il pareggio: il segno X infatti vale 3,30 volte la posta in palio.



