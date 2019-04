Video/ Bologna Chievo (3-0): highlights, tre punti pesanti per i rossoblu (Serie A)

Tre punti pesanti ieri sera per il Bologna al Dall’Ara nel posticipo della 31^ giornata del Campionato di Serie A: i felsinei infatti battono con un sonoro 3-0 i gialloblu al termine di un match molto teso. Come si vede nel video di Bologna Chievo, la formazione di Mihajlovic ha davvero condotto la sfida, mostrandosi particolarmente aggressiva fino almeno al 2-0 segnato nella ripresa: poi i rossoblu si sono accontentati di gestire il vantaggio, contro in Chievo sempre coriaceo ma non sempre efficace in attacco. Le marcature portano il segno di Pulgar al 65’ e al 68 in entrambe le occasioni su calcio di rigore, mentre il sigillo viene apposto da Dijks al 89’ minuto di gioco su assist di Sansone: da segnalare poi che la squadra di Di Carlo è rimasta in 10 al 79’ per il doppio giallo di Bani. Dando un occhio alle statistiche notiamo che il Bologna ha messo a tabella il 68% del possesso palla oltre a 14 tiri di cui 11 ben indirizzati: ci aggiungiamo 20 punizioni. 6 corner, 446 passaggi completati e 2 parate. Per il Chievo ecco invece il 32% del possesso palla, 4 tiri e solo due ben indirizzati oltre a 8 parate, 13 punizioni e 205 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita Bologna Chievo è intervenuto il tecnico dei felsinei Mihajlovic che ha così commentato la sfida: “Non mi è piaciuto il primo tempo, eravamo poco lucidi: pensavamo solo ad attaccare, volevamo risolvere la partita in quindici minuti. Nella ripresa siamo entrati in campo con un’altra testa, con pazienza. E’ una vittoria meritata, contro un Chievo che comunque nelle ultime partite ha creato molto. Loro stavano tutti dietro la linea della palla, per noi non era semplice: serviva maggior velocità nei passaggi in avanti. Sbloccato il risultato, tutto è andato in discesa”. Di tutt’altro genere le parole di Di Carlo, allenatore del Chievo, che ha puntato il dito contro la direzione arbitrale: “Vado a letto sereno, tranquillo, perché non voglio parlare di arbitri e di Var: lascio giudicare agli altri quello che è successo. Il Chievo ha avuto due occasioni per passare, poi sono intervenute delle componenti più forti di noi”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Basti guardare le ultime partite e analizzare tutte le decisioni che sono state prese contro di noi, per farsi un’idea. E’ scandaloso. E’ un risultato pesante, questo 3-0, ma noi non ci arrenderemo e proseguiremo fino alla fine. Giocare al calcio è una cosa, vedere rigori inesistenti un’altra”.





