Diretta Bologna Chievo/ Streaming video e tv: Mihajlovic deve vincere (Serie A)

Bologna Chievo, diretta dall’arbitro Pairetto, è il posticipo che alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 8 aprile 2019, chiuderà il programma della trentunesima giornata di Serie A. L’appuntamento è allo stadio Renato Dall’Ara, dove il match sarà importante soprattutto per i padroni di casa rossoblù: Bologna Chievo mette infatti di fronte la terzultima e l’ultima della classifica, ma solamente per il Bologna questa è davvero una sfida salvezza, dal momento che il Chievo, desolatamente ultimo con appena 11 punti, ha di fatto già alzato bandiera bianca. Discorso ben diverso naturalmente per il Bologna, terzultimo ma con 27 punti e dunque prospettive molto concrete di salvezza, a patto naturalmente di sfruttare questo turno favorevole. Di certo entrambe cercheranno il riscatto dopo un infrasettimanale disastroso: il Chievo ha perso 4-0 sul campo del Sassuolo mentre il Bologna è stato sconfitto 4-1 dall’Atalanta incassando tutti i gol nel giro del primo quarto d’ora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Chievo sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match dello stadio Renato Dall’Ara sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CHIEVO

Cosa potrebbero proporci le probabili formazioni per Bologna Chievo? Sinisa Mihajlovic dovrebbe fare un po’ di turnover, ad esempio è probabile che in attacco torni titolare Palacio per formare il tridente, probabilmente insieme a Orsolini e Sansone. A Bergamo aveva riposato anche Dzemaili, che dovrebbe tornare oggi a guidare il centrocampo felsineo, in difesa invece è Danilo che dovrebbe recuperare una maglia da titolare rispetto a giovedì sera. Per quanto riguarda invece gli ospiti, rientrano dalla squalifica Depaoli e Meggiorini, che potrebbero dunque essere titolari stasera, c’è anche un dubbio tattico fra il 3-5-2 utilizzato contro il Sassuolo con scarsi esiti e il 4-4-2 che potrebbe garantire più ordine a una squadra che deve solo cercare di chiudere con dignità il campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Bologna Chievo, basato sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,47, mentre poi si sale già a quota 4,25 in caso di pareggio, naturalmente segno X. Infine, un clamoroso colpaccio del Chievo varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



