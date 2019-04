Video/ Palermo Verona (1-0): highlights, Nestorovski salva i siciliani (Serie B)

Il Palermo fa suo lo scontro diretto per la vetta della classifica della Serie B, battendo il Verona per 1-0 nel posticipo della 32^ giornata di campionato. Come si vede nel video di Palermo Verona, il match andato in scena al Barbera è stato a dir poco infuocato ma a lungo è regnato un grande equilibrio in campo: le occasioni da gol da entrambe le parti non sono mancate ma è solo al 46’ minuto di gioco che il tabellone si sblocca con la rete di Nestorovski per i rosanero, su assist di Moreo. I ritmi nella ripresa si alzano, ma di fatto non succede altro nonostante i tanti minuti di recupero concessi: da segnalare poi che i siciliani al 90’ sono rimasti in dieci per il doppio giallo dato a Bellusci. Dando un occhio alle statistiche notiamo che il Palermo ha messo a statistica 20 tiri di cui 6 ben indirizzati nello specchio avversario: ci aggiungiamo 5 corner, 2 parate e 416 passaggi totali. Per il Verona i dati ci ricordano di 6 tiri di cui 2 in porta oltre a 22 punizioni, 4 corner, 5 parate e 489 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Palermo e Verona ha preso la parola il tecnico dei siciliani Stellone che ha commentato così il match: “Abbiamo fatto una partita fantastica, vittoria meritata contro una grande squadra. Abbiamo dominato, l’unico rammarico sono i minuti finali in sofferenza. È stata una prestazione di livello da parte di tutti. Questa vittoria vuol dire tanto dal punto di vista della classifica e dell’entusiasmo. Tutti hanno dato il massimo. Alla fine Moreo non ci vedeva più e abbiamo dovuto cambiarlo, con Murawski e Szyminski che non erano al 100 percento. L’espulsione ha compattato la squadra. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuto qui per aiutarci“. Grosso, allenatore del Verona ha invece affermato in sala stampa: “Siamo partiti bene, poi però nel primo tempo abbiamo lasciato il pallino di gioco a loro. Noi non possiamo fare questo. Non possiamo lasciare troppo spazio agli avversari e soprattutto con una gara esperta come lo è il Palermo”. Il gialloblu ha poi aggiunto: “Non dovevamo concedere quel gol. Abbiamo fatto un errore grossolano. Nel finale potevamo fare di più. Ma non siamo riusciti a trovare il pareggio. Guardiamo avanti, perché ancora il campionato non è finito“.





