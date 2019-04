Diretta Palermo Verona/ Streaming video DAZN: big match al Barbera! (Serie B)

Palermo Verona sarà diretta dal signor Antonio Giua, e rappresenta il posticipo della 32^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019: le due squadre scendono in campo al Renzo Barbera lunedì 8 aprile, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Ci si gioca la promozione diretta, ed entrambe le squadre hanno bisogno di risalire la corrente: in particolare il Palermo, che nel turno infrasettimanale ha subito una bruciante sconfitta a Pescara dominando il primo tempo, andando in vantaggio ma facendosi rimontare e perdendo a quattro minuti dal 90’. Un ko che ha permesso a Brescia e Lecce di staccare i rosanero, che partivano in campionato con il chiaro intento di tornare subito in Serie A ma potrebbero dover rivedere i loro piani. Così anche il Verona, che insieme ai siciliani (e al Benevento) era la grande favorita per i primi due posti: tra alti e bassi l’Hellas è riuscito a rimanere in alta quota, il pareggio ottenuto contro il Brescia martedì sera è stato importante ma intanto il Pescara ha operato l’aggancio al quarto posto. L’obiettivo comune nella diretta di Palermo Verona sarà allora la vittoria, e chi delle due dovesse perdere riceverebbe un duro colpo visto che ci avviciniamo alla conclusione della stagione regolare; intanto possiamo andare a valutare in che modo le due squadre intendono disporsi sul terreno di gioco del Barbera, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni della sfida.

Nelle probabili formazioni di Palermo Verona, Roberto Stellone ritrova i tre squalificati: Bellusci e Rajkovic si posizionano davanti a Pomini, Nestorovski giocherà al fianco di Moreo o Puscas in un potenziale 4-3-1-2 nel quale Trajkovski parte favorito come trequartista. Jajalo agirà in cabina di regia con il supporto di Haas e Murawski; a completare l’assetto rosanero dovrebbero essere Rispoli e Aleesami sulle corsie, ma attenzione a Mazzotta che ha giocato molto bene mercoledì sera e dunque potrebbe avere una maglia. Nel Verona sarà confermato il 4-3-3, con Faraoni (reduce dalla doppietta al Brescia) e Balkovec terzini a supporto dei due centrali Bianchetti e Empereur; in porta va Silvestri, a centrocampo comanda le operazioni Marrone che avrà come aiuti sulle mezzali Colombatto e uno tra Henderson e Munari. Nel tridente offensivo solita staffetta tra Di Carmine e Pazzini, sugli esterni ci sono possibilità per Laribi e Ryder Matos.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fissato per Palermo Verona indicano nei rosanero la squadra favorita: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vale infatti 2,05 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore pari a 3,15 volte quanto investito per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X. La vittoria esterna dell’Hellas, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno 2, vi farebbe intascare una vincita corrispondente a 3,15 volte l’ammontare della giocata.



