Diretta Trento Brindisi/ Streaming video e tv: due squadre a caccia di rilancio (basket Serie A1)

Trento Brindisi si gioca alle ore 17:00 di domenica 13 gennaio, valida per la quindicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: la sfida della BLM Group Arena riguarda la metà di una classifica che possiamo considerare importante per entrambe le squadre. La Dolomiti Energia, frenata nella sua rincorsa dalla sconfitta di Milano, potrebbe ancora mettere le mani sulla Final Eight di Coppa Italia ma avrebbe bisogno di un mezzo miracolo attraverso la classifica avulsa; quasi fatta per la Happy Casa, che sarebbe certa del pass in caso di vittoria mentre dovrebbe sperare nelle sfide dirette se dovesse perdere. La squadra di Frank Vitucci arriva dal ko casalingo contro Avellino, partita che era stata aperta da una vena polemica del presidente pugliese; ora però non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Trento Brindisi, attesa ormai tra poche ore.

E’ ormai inutile ripetere che, a poche ore da Trento Brindisi, l’Aquila stia ripetendo il campionato scorso; possiamo allora concentrarci sul fatto che dopo tre vittorie consecutive sia arrivata la sconfitta del Mediolanum Forum, una partita nella quale la Dolomiti Energia ha virato avanti di un punto alla boa del 20’ minuto ma poi è stata clamorosamente travolta in un terzo quarto da 11-25 nel quale ha tirato con 3/15, lasciando tutte le speranze di fare il colpo grosso in casa della capolista. Per di più domenica scorsa si è anche fermato Nikola Jovanovic, che dovrà rimanere ai box per almeno due settimane; adesso Trento insegue una vittoria non tanto per la qualificazione alla Coppa Italia, quanto per allontanare ancor più lo spettro della retrocessione e continuare a muoversi verso i playoff. Brindisi non ha saputo confermare la vittoria del PalaRubini, perdendo in casa contro Avellino: in casa i pugliesi non riescono ancora a trovare il giusto ritmo e il ko di domenica è arrivato sul filo di lana, nonostante un vantaggio di tre lunghezze la squadra di Frank Vitucci ha incassato un parziale di 0-7 che ha reso ininfluente la tripla di Adrian Banks, pur se la stessa guardia dopo l’errore di Demetris Nichols in lunetta ha avuto la palla della vittoria. I 24 punti dell’ex Varese e Avellino non sono stati sufficienti; anche così comunque la Happy Casa rimane in una ottima posizione e, salvo sfracelli, dovrebbe qualificarsi alla Final Eight archiviando un obiettivo che forse, all’inizio della stagione, non era nemmeno contemplato.



