Diretta Fortitudo Bologna Treviso/ Streaming video e tv: al PalaDozza il big match al vertice (basket A2 Est)

Fortitudo Bologna Treviso, il big match nella 18^ giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019, rappresenta anche il lunch match del turno: squadre in campo al PalaDozza alle ore 12:00 di domenica 27 gennaio. Potrebbe essere la resa dei conti o quasi: non tanto per la Lavoropiù quanto per la De’ Longhi, che sa di non potersi permettere ulteriori passi falsi. Tre partite da recuperare alla capolista, la partita di andata persa in casa e una Montegranaro che non molla: tutto questo ci dice che ovviamente Treviso deve solo vincere, perchè una sconfitta metterebbe la parola fine sulla rincorsa alla promozione diretta e complicherebbe la corsa al primo posto nella griglia dei playoff. Se non altro i veneti si sono rimessi in carreggiata demolendo la Bakery Piacenza, ma la Fortitudo continua a volare: settimana scorsa ha vinto a Imola raggiungendo i 100 punti segnati e ha toccato le 16 vittorie in 17 partite. A oggi non c’è competizione e non solo per la distanza in classifica, ma certamente nella diretta di Fortitudo Bologna Treviso vedremo una De’ Longhi agguerrita e pronta a giocare la partita della vita, per provare a riaprire un discorso che gli emiliani vogliono blindare quanto prima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Treviso è garantita da Sportitalia: sarà dunque un appuntamento aperto a tutti gli appassionati di basket, che potranno seguire il big match del girone Est sul canale 60 del televisore. Mentre per gli abbonati Sky c’è anche la possibilità del numero 225 del loro decoder, la diretta streaming video sarà garantita dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi, e bisognerà dunque armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ davvero complicato presentare la diretta di Fortitudo Bologna Treviso in poche righe: si potrebbe parlare di tanti aspetti, per esempio di come gli emiliani siano stati la bestia nera dei veneti nelle serie playoff che si sono disputati nel campionato di A2, del fatto che Giovanni Tomassini sia costretto ai box per i problemi al ginocchio e rappresenti una grave perdita per la De’ Longhi, o ancora del grande ex sul parquet che è ovviamente Matteo Fantinelli, 9,1 punti, 6.5 rimbalzi e 5,1 assist nella Fortitudo dopo aver giocato quattro stagioni a Treviso (l’anno scorso chiuse la regular season con 8,4 punti, 53 rimbalzi e 6,3 assist). Quello che però interessa maggiormente è quanto detto più sopra: ovvero, che Bologna prendendosi la vittoria andrebbe davvero in fuga e metterebbe un’ipoteca serissima sulla promozione diretta. Treviso ha forse perso il passo giusto a cavallo dei due anni solari, quando ha perso due partite consecutive contro Assigeco Piacenza (in casa) e Udine; fino a quel momento aveva un solo successo a separarla dalla capolista, e dunque oggi avrebbe potuto coronare l’inseguimento. Certo c’è ancora la possibilità che la Fortitudo cali da qui in avanti, ma è un’ipotesi peregrina per quanto si è visto; intanto possiamo dire che Bologna ha il miglior attacco (87 punti a partita, miglior dato nel girone Est) mentre la De’ Longhi la miglior difesa con 72,6 punti concessi (solo Montegranaro fa meglio) ma certo non possiamo ridurre questa grande sfida ai soli dati numerici, sul parquet del PalaDozza ci sarà molto di più e noi non vediamo l’ora di assistere allo spettacolo di due società storiche che vogliono tornare grandi nel minor tempo possibile.



