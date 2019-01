Diretta Virtus Roma Legnano/ Streaming video e tv: risultato live, partita senza storia (basket Serie A2)

Virtus Roma Legnano, in diretta dal Palazzo dello Sport della capitale, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 6 gennaio 2019, e sarà una partita valida per la quindicesima giornata del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Ovest, che oggi completa il suo girone d’andata. Virtus Roma Legnano, classifica alla mano, ci dice che la partita sulla carta non dovrebbe avere molta storia, considerando le posizioni molto diverse in favore della compagine di casa. La Virtus Roma è infatti prima, sia pure a pari merito con Bergamo, a quota 20 punti, che sono stati frutto di dieci vittorie e quattro sconfitte in un girone nel quale ancora nessuna squadra ha saputo piazzare un allungo significativo ma che vede certamente la Virtus Roma fra le squadre più quotate. Legnano invece è penultima con soli 6 punti, dovuti a tre vittorie e ben undici sconfitte, dunque l’Axpo deve pensare solamente alla salvezza e oggi vivrà una trasferta che sulla carta è ai limiti dell’impossibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Roma Legnano non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Andiamo adesso ad analizzare più nel dettaglio il cammino di Virtus Roma e Legnano, che sono stati fin qui ben differenti. Per i capitolini il bilancio è largamente positivo e non potrebbe essere diversamente per chi è al comando della classifica. Bisogna però anche ricordare che dicembre è stato un mese complicato per la Virtus Roma, che ha vinto solamente due delle ultime cinque partite disputate e domenica scorsa ha perso a Scafati una partita dal punteggio altissimo (100-98 per i campani, sia pure dopo un supplementare). Naturalmente nulla è compromesso, ma adesso servirebbe tornare ad infilare una striscia di risultati positivi per spazzare via i dubbi: la partita di oggi è sulla carta l’occasione perfetta, anche se una sconfitta potrebbe causare un contraccolpo pesante. L’Axpo Legnano cercherà invece una vera e propria impresa: per i lombardi i numeri sono negativi in ogni senso, tre successi in tutto il campionato e uno nelle ultime cinque giornate, anche se in trasferta sono già arrivate due vittorie, dunque per Roma l’impegno di oggi non sarà del tutto da sottovalutare.



