Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video e tv: sfida diretta er un posto nei playoff (basket Serie A1)

Sassari Brindisi, partita diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Gianluca Capotorto, si gioca al PalaSerradimigni: palla a due alle ore 18:00 di domenica 3 febbraio e sfida, nella diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019, importante soprattutto in chiave playoff. Aspettavamo il Banco di Sardegna nell’attuale posizione di classifica, ovvero un settimo posto con 9 vittorie e 8 sconfitte e dunque un saldo positivo, nonostante qualche difficoltà di troppo; sta invece facendo oltre le previsioni la Happy Casa, che occupa il quinto posto in compagnia di Varese e dunque è ampiamente all’interno della zona post season, avendo anche strappato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia (come del resto la stessa Dinamo). Naturalmente è ancora presto per bilanci approfonditi e dettagliati sulla graduatoria, ma sicuramente nell’economia della classifica finale questa partita rischia di pesare non poco; andiamo allora a presentare quelli che sono i temi principali nella diretta di Sassari Brindisi, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Brindisi, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; come sappiamo però l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è con il portale Eurosport Player, al quale bisogna abbonarsi per avere accesso all’intera gamma delle partite di Serie A1. Si potranno dunque seguire le immagini della sfida in diretta streaming video, usufruendo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone; il sito www.legabasket fornirà invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sassari Brindisi arriva in un momento positivo per la Happy Casa: dopo aver centrato la Coppa Italia all’ultimo secondo, la squadra di Frank Vitucci è andata a fare la voce grossa sul parquet di Pesaro, dominando una partita che poteva apparire delicata. Il 101-80 finale è maturato in un primo tempo da +19, il terzo quarto è stato il momento negativo nel quale i pugliesi hanno rischiato di scialacquare tutto il loro vantaggio ma nel quarto periodo è arrivata la riscossa. Cinque giocatori in doppia cifra, un eccellente 50% dall’arco (e 60% da 2 punti), la lotta a rimbalzi pareggiata contro il migliore del campionato nel dato (Egidijus Mockevicius), soprattutto James Blackmon e Erik McCree, entrambi sopra i 20 di media, tenuti a 28 complessivi. Sconfitta invece per Sassari sul parquet di Varese: partita male (-13 all’intervallo lungo), il Banco di Sardegna non è più riuscito a recuperare anche a causa del 25% dal perimetro, e di alcune prove sotto il par come quella di Tyrus McGee, che ha chiuso con 8 punti e 4 assist ma anche con 3/12 dal campo. Non è bastato il solito Jack Cooley, che ha perso la sfida a rimbalzo con Tyler Cain; una sconfitta che comunque non dovrebbe rappresentare un dramma per Vincenzo Esposito e i suoi ragazzi, che come detto restano ampiamente in zona playoff e vogliono ora riprendere la marcia ritrovando il fattore campo, da queste parti sempre piuttosto determinante.



