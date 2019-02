Video/ Virtus Bologna Cremona (91-102): gli highlights (Semifinale Coppa Italia)

Al Mandela Forum di Firenze la Vanoli Cremona supera ed elimina la Segafredo Virtus Bologna per 102 a 91. Come si vede nel video di Virtus Bologna Cremona, nel primo quarto i lombardi provano subito a prendere in mano le redini dell’incontro mantenendo un’alta percentuale al tiro ed approfittando delle incertezze difensive degli avversari. Con il passare dei minuti però le lacune dei bianconeri si fanno sempre più ampie ed i biancoblu vanno al riposo all’intervallo lungo in vantaggio di ben 15 lunghezze. Nel secondo tempo, almeno in avvio, la musica cambia e gli sforzi della squadra di coach Sacripanti vengono premiati, accorciando sensibilmente le distanze. Tuttavia la verve al tiro dei falchi è qualcosa di molto difficile da contenere oggi per gli emiliani che lottano con tutte le loro forze per rimediare agli errori iniziali, finendo comunque col soccombere. Il successo ottenuto in questo quarto di finale permette a Cremona di accedere alla finale di Coppa Italia per la prima volta nella storia del club mentre Bologna viene eliminata dalla competizione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata sostanzialmente combattuta nel corso della sua durata: Cremona si è distinta con una maggiore percentuale al tiro, il 52,4% contro il 47,8%, ma la Virtus ha saputo darle filo da torcere aggiudicandosi altri numeri come i rimbalzi, 39 a 35. Bologna è stata anche la squadra più fallosa a fronte del 26 a 20 nel computo dei falli commessi ed i migliori marcatori sono stati T.Diener su tutti con 26 punti tra le fila dei lombardi, Aradori con lo stesso punteggio tra gli emiliani.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell’incontro il top scorer di serata Travis Diener ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport spiegando: “Io ho provato a tirare, poi ci sono giornate così in cui ti entrano tutti i tiri, però Bologna è una grande squadra che ha provato a rientrare e ci hanno messo in difficoltà. Raggiungere un’altra finale e specialmente per una squadra come la Vanoli che non l’ha mai raggiunta mi sta facendo molto divertire, quando si arriva a 36 anni riesci ad apprezzarlo. Sassari in finale? Se così sarà, sarà qualcosa di davvero emozionante, ci sono miei ex compagni e guarderò con interesse alla sfida di stasera.”

Ecco il video di Virtus Bologna Cremona, con le azioni salienti della partita.