Diretta Pesaro Venezia/ Streaming video e tv: Reyer per confermare il secondo posto (basket Serie A1)

Pesaro Venezia sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Nicolini: squadre in campo alle ore 17:30 di domenica 3 febbraio per una partita che rientra nel programma della diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Ancora seconda in classifica, la Reyer cerca di tenere il passo di Milano non tanto nella speranza di effettuare il sorpasso in regular season, quanto di avere il vantaggio del fattore campo per quarti e semifinali playoff e di non incrociare l’Olimpia se non in finale; gli orogranati arrivano dalla vittoria netta contro Pistoia ma hanno già perso qualche sfida importante, e continua a testare la propria competitività. La Vuelle sta facendo complessivamente meglio delle passate stagioni, ma la classifica rimane deficitaria: nell’ultimo turno è arrivata una pesante sconfitta interna contro Brindisi, a dare prova di un processo di crescita ancora da sviluppare. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Pesaro Venezia, di cui intanto possiamo andare a presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Venezia, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; come sappiamo però l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è con il portale Eurosport Player, al quale bisogna abbonarsi per avere accesso all’intera gamma delle partite di Serie A1. Si potranno dunque seguire le immagini della sfida in diretta streaming video, usufruendo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone; il sito www.legabasket fornirà invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Pesaro Venezia è una partita che sulla carta non avrebbe storia: lo dicono i risultati recenti della Reyer, capace di vincere lo scudetto nel 2017 e di presentarsi in semifinale lo scorso anno, in generale confermando il suo ruolo di prima rivale di Milano. In questo campionato però la squadra di Walter De Raffaele non ha sempre eseguito come previsto; vuoi per il fatto di sapere che il grande obiettivo arriverà ai playoff, vuoi per qualche difetto strutturale nel roster, Venezia ha perso qualche partita inaspettata ed è per questo motivo che sta tenendo aperta la corsa alla seconda posizione. Domenica comunque la vittoria su Pistoia è stata netta, anche se maturata solo nel secondo tempo: in parità dopo 20 minuti, la Reyer ha allungato le mani sul successo grazie al parziale di 51-28 spinto da una grande prova corale, con il miglior marcatore (un sorprendente Valerio Mazzola) a 14 punti e nessuno sopra i 17 di valutazione (Mitchell Watt) ma con ben otto elementi ad almeno 10 nel dato. Nel ko interno contro Brindisi, Pesaro ha dimostrato che se le sue bocche da fuoco non girano è difficile vincere: James Blackmon ha segnato 18 punti ma tirato con un brutto 7/19, Erik McCree ha fatto anche peggio con 3 di valutazione e 1/4 dalla lunetta. La prova spaziale di Dominic Artis (27 punti con 10/14, 6 rimbalzi, 3 assist e 4 recuperi) non è bastata: la Vuelle ha bisogno che i tre USA funzionino quasi in sincronia, ed è il problema principale di una squadra che ha talento ma anche poche soluzioni alternative. La salvezza al momento è archiviata, ma le partite di vantaggio sono due: non troppe, per questo bisognerà comunque provare a prendersi la vittoria interna.



