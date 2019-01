Diretta Pesaro Brindisi/ Streaming video e tv: la Vuelle vuole archiviare la salvezza (basket Serie A1)

Pesaro Brindisi si gioca alle ore 20:30 di sabato 26 gennaio, ed è l’anticipo nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: alla Vitrifrigo Arena si affrontano due squadre che, secondo quelli che sono i loro obiettivi, stanno facendo piuttosto bene e arrivano soprattutto da due vittorie. Importantissima quella della Vuelle, che è andata a prendersi i due punti sul parquet di Pistoia: una sfida diretta a favore che pone adesso i marchigiani con tre gare di vantaggio sulla OriOra, e dunque con molte più possibilità di archiviare la salvezza. La Happy Casa invece ha piegato la capolista Milano, facendo commuovere il presidente Marino: un successo che ha confermato i pugliesi all’interno della zona playoff, ricordando che questa squadra giocherà anche la Final Eight di Coppa Italia. Dunque, nella diretta di Pesaro Brindisi, assisteremo presumibilmente ad una partita interessante perchè entrambe le compagini hanno entusiasmo e possono anche permettersi di provare qualche soluzione nel tentativo di diventare ancora più competitive; la palla a due è attesa tra qualche ora, intanto noi andiamo a presentare i temi principali della gara.

Presentando Pesaro Brindisi, dobbiamo innanzitutto parlare dei principali motivi per i quali la Vuelle sta archiviando una salvezza meno macchinosa che nelle ultime stagioni: sono tre giocatori che hanno un rendimento sopra le righe. James Blackmon e Erik McCree sono rispettivamente il primo e il secondo miglior marcatore della Serie A1, entrambi sopra i 20 punti di media (20,7 e 20,2), un caso più unico che raro e con il primo inseguitore, Scott Bamforth, che ne mette 19,0 a serata ma rimarrà fermo per il resto della stagione. Il terzo elemento è Egidijus Mockevicius, leader di Serie A1 per rimbalzi (11,7): con questo terzetto Pesaro ha già vinto sei partite, che non sono tantissime in assoluto ma che, come detto, le permettono di avere un ampio vantaggio sulla zona retrocessione e di poter gestire senza particolari affanni la situazione. Oggi dunque la Vuelle gioca una partita importante, con la quale potrebbe confermare la bella vittoria di Pistoia; non sarà però semplice avere ragione di una Happy Casa che è reduce da due vittorie consecutive, e che domenica scorsa ha fatto il colpo contro un’Olimpia che, fino a quel momento, aveva perso soltanto ad Avellino. Frank Vitucci spera di prendersi i playoff dopo essersi qualificato alla Coppa Italia – dove giocherà proprio contro la Scandone; intanto va registrata la super partita di Adrian Banks e Riccardo Moraschini, che hanno chiuso con 50 punti totali (25 a testa) e 16/25 dal campo, tirando 7/11 dall’arco. Certo adesso Brindisi deve trovare continuità, ma giocando in questo modo l’obiettivo potrebbe essere alla portata.



