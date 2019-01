Diretta Venezia Pistoia/ Streaming video e tv: quasi un testa-coda al Taliercio (basket Serie A1)

Venezia Pistoia, in programma alle ore 19:05 di domenica 27 gennaio, rappresenta una delle partite valide per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: quasi un testa-coda della classifica, visto che la Reyer occupa la seconda posizione insieme ad Avellino mentre la OriOra si trova all’ultimo posto, in compagnia di Torino e alla disperata ricerca di punti utili alla salvezza. I toscani, dopo la bella vittoria contro Varese, hanno ripreso da dove erano ripartiti, cioè perdendo: domenica scorsa sono caduti in casa contro Pesaro, una sconfitta ancora più sanguinosa se consideriamo che si trattava di una sfida diretta per evitare la retrocessione. Sembra essersi ripresa la Reyer, reduce dalla vittoria esterna di Torino: per gli orogranata il primo obiettivo è quello di piazzarsi seconda alle spalle di Milano ed evitarla fino alla serie che varrà lo scudetto, nella migliore delle ipotesi la squadra lagunare potrà provare ad agganciare la capolista. Andiamo dunque a vedere quali sono i temi principali nella diretta di Venezia Pistoia, la cui palla a due è prevista ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Pistoia sarà trasmessa sul canale Eurosport 2, accessibile ai soli clienti della televisione satellitare che lo troveranno al numero 211 del decoder. Per tutti gli altri appassionati l’appuntamento che resta valido è su Eurosport Player: abbonandosi al portale – pagando una quota per la stagione – saranno accessibili le immagini in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei calciatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto nel presentare la diretta di Venezia Pistoia, la Reyer in questo momento pensa soprattutto a mantenere il passo di Milano: le inattese sconfitte di dicembre hanno fatto perdere la presa sul primo posto alla squadra di Walter De Raffaele ma, visto il passo tenuto dall’Olimpia fino a qui, sarebbe comunque stato difficile rimanere davanti. Aspettando la sfida diretta del ritorno (che però sarà al Mediolanum Forum), Venezia deve innanzitutto preoccuparsi di Avellino: la Scandone è stata riagganciata domenica ma rimane sorniona e potrebbe fare lo scherzetto. Come per la capolista però, anche il campionato reale di Venezia sarà quello dei playoff: per arrivare a vincere lo scudetto bisognerà comunque dimostrare di saper vincere fuori casa, anche se ovviamente la società spera di doverlo fare il meno possibile. Pistoia ha una situazione di classifica pessima e non riesce a rialzarsi: le tre vittorie consecutive sono ormai un ricordo lontano e da quel momento la OriOra non trova più la continuità che le permetterebbe di uscire dai guai. La vittoria contro Varese, che arrivava da una striscia importante, aveva fatto ben sperare ma poi i toscani hanno perso contro Avellino e Pesaro; se il ko del PalaDelMauro era preventivabile, non lo stesso si può dire della sfida interna alla Vuelle che adesso ha anche il vantaggio nella doppia sfida diretta, un problema in più per una squadra che da qui alla fine della regular season dovrà affrontare ogni singola partita come se fosse uno spareggio per rimanere in Serie A1. Ovviamente, a cominciare da questa del Taliercio per quanto complicata sia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA