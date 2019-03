Diretta Legnano Siena/ Streaming video e tv: delicato scontro salvezza (basket A2)

Legnano Siena, in diretta dal PalaBorsani di Castellanza (Varese), è una partita della Serie A2 di basket 2018-2019 per la ventiquattresima giornata del girone Ovest; l’appuntamento sarà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019. Legnano Siena sarà una delicata sfida salvezza e la classifica mostra in modo molto chiaro il perché: i padroni di casa della Axpo Legnano sono infatti penultimi con appena 10 punti, frutto di cinque vittorie a fronte di diciotto sconfitte, l’unico buona notizia è che Cassino ha vinto addirittura appena due partite e di conseguenza il rischio ultimo posto (che vorrebbe dire retrocessione diretta) sembra scongiurato. La ON Sharing Mens Sana Siena ha almeno vinto il doppio delle partite, 10, a fronte di 13 sconfitte, ma la classifica dei toscani è comunque negativa, anche a causa del -3 di penalizzazione, dunque a quota 17 punti Siena è terzultima e, se il campionato finisse oggi, sarebbe costretta a giocare il playout proprio contro Legnano. L’obiettivo per la Mens Sana è chiaro: raggiungere la salvezza diretta, evitando le insidie sempre presenti in uno spareggio.

Legnano Siena non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Legnano Siena sarà dunque una delicata sfida salvezza. La stagione dei lombardi è stata tutta negativa e di conseguenza l’Axpo è già da tempo entrata nell’ottica di idee che dovrà giocarsi tutto nei playout di fine stagione. Discorso ben diverso per Siena che, nonostante i problemi fuori dal campo che hanno portato alla penalizzazione, nei primi mesi della stagione sembrava in grado di rimanere saldamente in zona playoff. L’ultimo acuto è però l’ormai lontanissima vittoria del 9 dicembre contro la Virtus Roma: da allora sono passate altre tredici giornate e la Mens Sana ha perso ben dieci volte, le ultime tre consecutive prima della sosta per la Coppa Italia – nella scorsa giornata incassando addirittura 30 punti di scarto a Treviglio. La stagione dunque sta precipitando e a questo punto l’unica cosa che conta è salvare la categoria, perché una retrocessione dalla Serie A2 sarebbe un colpo durissimo al basket a Siena, piazza storica della nostra pallacanestro.



