Diretta Ostenda Varese/ Streaming video e tv: lombardi in Belgio (basket Europe Cup)

Ostenda Varese, in diretta dal Versluys|Dôme della omonima città del Belgio, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 20 marzo 2019, per l’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019, la quarta competizione europea per importanza. Varese ha una tradizione internazionale molto nobile, fatta di vittorie anche ben più prestigiose: l’ultima però è la Coppa delle Coppe 1979-80, per rinverdire la tradizione anche una FIBA Europe Cup andrebbe benissimo. Ricordiamo che Ostenda Varese potrà anche terminare in pareggio: questo perché si tratta della partita d’andata di un confronto ad eliminazione diretta, una sorta di “primo tempo” di una sfida che emetterà i propri verdetti solamente settimana prossima a Masnago. Per la Openjobmetis Varese ci sarà il piccolo vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno, però naturalmente l’obiettivo per i lombardi di coach Attilio Caja sarà quello di provare a mettere in discesa il quarto di finale già dalla partita di oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE OSTENDA VARESE

La diretta tv di Ostenda Varese non sarà disponibile su canali televisivi in italiano e per tifosi e appassionati di basket purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, perché la FIBA Europe Cup è l’unica Coppa non coperta da Eurosport Player. Di conseguenza le informazioni saranno disponibili sui profili social della Openjobmetis Varese e sul sito Internet ufficiale http://www.fiba.basketball/europecup.

RISULTATI E CONTESTO

Ostenda Varese sarà una nuova tappa di un cammino già molto lungo per la Openjobmetis nella FIBA Europe Cup: si è infatti arrivati fin qui superando due fasi a gironi e poi gli ottavi, primo turno ad eliminazione diretta della competizione. Adesso si sta finalmente entrando nel vivo della Coppa che l’anno scorso vide una finale tutta italiana tra Venezia ed Avellino, certamente Varese è tra le squadre più accreditate per fare bene anche in virtù di quello che stanno mostrando in campionato i ragazzi allenati da coach Attilio Caja. Lo abbiamo visto anche domenica, quando Varese ha vinto in modo perentorio (83-64) il derby lombardo contro Cremona, una partita molto importante nella volata verso un posto ai playoff. La Openjobmetis adesso ha 26 punti in classifica grazie a tredici vittorie e nove sconfitte, l’obiettivo è vicino ma certamente dalle parti di Varese non si snobberà nemmeno la FIBA Europe Cup, perché da sempre la dimensione internazionale è nel DNA della Pallacanestro Varese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA