DIRETTA VARESE CREMONA/ Streaming video e tv: le dichiarazioni di Caja (Serie A1)

Ci avviciniamo alla diretta di Varese Cremona ma adesso può essere interessante fare un piccolo passo indietro a settimana scorsa, andando a rileggere le dichiarazioni di Attilio Caja al termine della partita persa dalla sua Openjobmetis Varese sul parquet di Avellino: “Abbiamo visto due facce di Varese: una bella nel primo tempo e una brutta nel secondo – fu il commento di Caja nella conferenza stampa al termine del match -. E’ chiaro però che la stessa cosa la potrebbe dire al contrario anche il coach di Avellino. Con il punteggio in parità i giocatori della Sidigas, abituati a competere ad un certo livello, hanno portato a casa la partita. Noi invece abbiamo diversi atleti che non sono ancora pronti per sfide del genere. Questa è la fotografia nuda e cruda della situazione. Quando si arriva al momento che scotta giocatori come Green e Sykes che hanno una storia fanno la differenza. Per quanto ci riguarda fatico a ricordare una scelta giusta dei miei nei momenti topici. Nel primo tempo siamo riusciti a far bene poi quando c’era bisogno di un po’ di personalità nei momenti delicati della partita è saltata fuori la nostra inesperienza. Avellino ha più giocatori pronti per affrontare partite punto a punto e alla fine ha vinto. Nello sport non serve a niente stare avanti 38 minuti. Quello che conta è che nel momento decisivo i giocatori facciano cose semplici e non sbagliate”. Oggi Varese saprà migliorare nei frangenti più delicati? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Cremona, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, naturalmente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Enerxenia Arena.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Varese Cremona, diretta dagli arbitri Michele Rossi, Guido Giovannetti e Andrea Bongiorni, sarà l’importante derby lombardo per la ventiduesima giornata della Serie A di basket che andrà in scena alle ore 17.10 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, alla Enerxenia Arena di Masnago. Varese Cremona di certo non è il derby lombardo più affascinante per storia, tuttavia è una partita decisamente intrigante fra due squadre in zona playoff: la Openjobmetis padrona di casa è reduce dalla sconfitta ad Avellino, è sesta con 24 punti e avrebbe dunque bisogno di vincere per non rischiare di scivolare troppo in basso. Non sarà però facile per Varese contro Cremona, che è la squadra del momento fra lo storico trionfo in Coppa Italia e una striscia eccellente anche in campionato, dove la Vanoli domenica scorsa ha vinto contro Pistoia ed è terza con 28 punti, dunque playoff praticamente già certi e con ottime possibilità anche di partire da una eccellente posizione in griglia, magari sperando anche nella seconda piazza.

RISULTATI E CONTESTO

Presentando Varese Cremona, abbiamo già evidenziato che questo sarà un derby lombardo davvero di altissimo livello. In questo momento tra la Openjobmetis e la Vanoli sta sicuramente meglio la formazione ospite, che sta vivendo settimane indimenticabili. La vittoria in Coppa Italia non è certamente stata un caso per i ragazzi di coach Meo Sacchetti, Cremona è un pericolo per tutti e in questa fase della stagione punterà ad ottenere la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff: il primo posto dovrebbe essere irraggiungibile, ma dalla seconda piazza in giù tutto è possibile e di certo Cremona sarà una rivale che tutti vorranno evitare. Il discorso è più delicato per Varese, eccellente protagonista della prima parte di stagione ma in calo ormai da diverse settimane, come testimoniano le cinque sconfitte nelle ultime otto giornate di campionato. La posizione ai playoff non è ancora sicura, servirebbe una vittoria nel derby contro Cremona per dare la scossa, anche dal punto di vista psicologico per gli uomini di Attilio Caja.



© RIPRODUZIONE RISERVATA