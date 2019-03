Diretta Varese Ostenda/ Streaming video e tv: si parte dal +3 lombardo (Europe Cup)

Varese Ostenda è in programma mercoledì 27 marzo alle ore 20:30, presso la Enerxenia Arena: va in scena il ritorno dei quarti di finale della Europe Cup 2018-2019 di basket. Va ricordato, prima di presentare i temi principali di questa sfida, che non è prevista in ogni caso una gara-3: il criterio di qualificazione nelle fasi ad eliminazione diretta è quello della differenza canestri tra andata e ritorno. Significa che ad andare in semifinale tra Varese e Ostenda sarà la squadra con lo scarto complessivo migliore; da questo punto di vista la Openjobmetis parte in vantaggio avendo vinto l’andata di 3 punti, e dunque per accedere alla Final Four potrebbe anche perdere di due lunghezze. Con il +3 a favore di Ostenda si andrebbe all’overtime; a quel punto la partita potrebbe anche finire pari e naturalmente sarebbero i ragazzi di Attilio Caja a qualificarsi. Ora però andiamo a presentare i temi principali che ci attendono nella diretta di Varese Ostenda, che è attesa ormai tra poche ore e speriamo possa regalare una bella soddisfazione ai biancorossi, sulla scia di quanto era già accaduto tre anni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Ostenda non è prevista: la Europe Cup di basket non è infatti trasmessa nel nostro Paese, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire le partite. Le informazioni utili, come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo, saranno rintracciabili sul sito www.fiba.basketball.com (all’apposita sezione dedicata al torneo) mentre la società lombarda mette a disposizione i suoi account ufficiali sui social network, in particolare agli indirizzi facebook.com/pallvarese e, su Twitter, @PallVarese.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Varese Ostenda riparte dunque dalla vittoria con cui la Openjobmetis è uscita dal Belgio: i tre punti di margine maturati al 40’ minuti sarebbero potuti essere di più, ma dopo un ottimo primo tempo chiuso sul +10 (43-33) la squadra di Attilio Caja ha subito un calo offensivo importante nel terzo quarto, permettendo ai belgi di rientrare. Varese è stata brava a rimanere sempre davanti, impedendo agli avversari di effettuare un sorpasso che avrebbe potuto portare a un allungo; lo scarto è minimo e si riduce ad un possesso pieno, ma tutto sommato la Openjobmetis ha la possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e possiamo considerarla favorita per la qualificazione alla semifinale. Intanto una settimana fa Aleksa Avramovic è stato come spesso accade il miglior marcatore della squadra, segnando 22 punti in uscita dalla panchina; dopo uno straripante primo quarto da 11 punti Dominique Archie ha chiuso a 13 ma ha giocato una partita positiva, al pari di Tyler Cain (7 punti e 7 rimbalzi) e del solito Thomas Scrubb, autore di 11 punti e 6 rimbalzi con 4/7 dal campo. Lo spauracchio principale per Varese in questa partita di ritorno sarà ancora una volta Chase Fieler, l’ala grande titolare di Ostenda: 20 punti e 9 rimbalzi per lui, tirando anche il 50% e rappresentando un bel cliente nel pitturato.



