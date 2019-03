Video/ Varese Ostenda (72-57): highlights della partita (quarti Europe Cup)

Il video di Varese Ostenda ci racconta di una bella vittoria casalinga per la Openjobmetis, che batte i belgi con il punteggio di 72-57 e ottiene la qualificazione alle semifinali della FIBA Europe Cup con pieno merito, considerando che aveva già vinto all’andata in trasferta. I tre punti di scarto non davano garanzie agli uomini di coach Attilio Caja e i primi due quarti sono stati equilibrati, pur con Varese sempre avanti (18-15 al 10’ e poi 28-24 all’intervallo lungo). A fare la differenza è il terzo quarto, con Varese che trova all’allungo decisivo: al 30’ il punteggio è di 55-38 e lo scarto di 20 punti, considerando naturalmente anche il +3 dell’andata. Gli ultimi dieci minuti diventano così pure accademia, con Varese che alla fine vince di 15 punti e festeggia la semifinale, dove affronterà il Wurzburg.

VIDEO VARESE OSTENDA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Varese Ostenda, questo è stato il commento a caldo di coach Attilio Caja in sala stampa: “Abbiamo giocato un primo tempo nel quale non siamo mai riusciti a prendere il ritmo giusto perchè siamo stati troppo pensierosi in difesa. Avevo insistito sul concetto difensivo prima della partita e alla fine siamo scesi in campo troppo tesi nel cercare di non farli segnare. Nel terzo periodo abbiamo avuto una buona circolazione di palla che ci ha permesso di segnare di più rispetto al primo tempo. La partita a quel punto era incanalata nel modo giusto e nell’ultimo quarto poi abbiamo controllato senza problemi. Questa è la nostra quarantesima partita ufficiale della stagione: ne abbiamo giocate 23 in campionato, 16 in coppa e una in Coppa Italia. Sono state partite nelle quali abbiamo giocato sempre al massimo delle nostre possibilità: non siamo una squadra che si può permettere turn-over e di giocare in fioretto. Anzi dobbiamo sempre scendere in campo dando il massimo. E per questo devo dire bravi ai ragazzi: sono sempre sul pezzo, sono sempre attenti a quello che fanno e ogni giorno si conquistano tutto con il lavoro. Alla fine se c’è qualche minuto nel quale non riescono ad essere brillanti come sempre questo è molto più che giustificabile”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA