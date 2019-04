Diretta Pistoia Torino/ Streaming video e tv: scontro salvezza (basket A1)

Pistoia Torino, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Gianluca Sardella e Guido Giovannetti, sarà una partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A di basket. Appuntamento alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 aprile 2019, presso il PalaCarrara della città toscana. È facile capire l’importanza della posta in palio in Pistoia Torino, che sarà un delicatissimo scontro per la salvezza: la classifica parla chiaro in tal senso, perché la Oriora Pistoia è fanalino di coda con 12 punti mentre Torino fa parte del terzetto di squadre a quota 14 punti che completa il quartetto di candidate alla retrocessione. Un colpaccio di Torino sarebbe per la Fiat un enorme passo avanti, mentre i toscani sanno di avere la grande occasione per operare l’aggancio in classifica e rimescolare le carte. Entrambe le squadre arrivano bene a questo incontro: Torino ha battuto Varese settimana scorsa, ma ancora più sensazione ha fatto il colpaccio di Pistoia sul campo della Virtus Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pistoia Torino, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaCarrara.

RISULTATI E CONTESTO

Pistoia Torino è dunque una delicatissima sfida diretta per la salvezza, eppure settimana scorsa hanno vinto sia la Oriora sia la Fiat, fatto certamente molto raro in questo campionato. Il colpaccio dei toscani al PalaDozza ha naturalmente fatto molto rumore, perché è stato un exploit inatteso e che ha ridato fiducia a Pistoia, anche dal punto di vista psicologico: chi vince sul campo della Virtus Bologna ha senza dubbio le carte in regola per salvarsi, questa è una brutta notizia per le rivali che speravano di staccare il fanalino di coda nella lotta per evitare l’unica retrocessione. Torino invece sta facendo i conti soprattutto con i problemi fuori dal campo, che però si ripercuotono anche sul rendimento della squadra piemontese: in questo senso è stato molto importante fermare a cinque la striscia di sconfitte consecutive grazie alla vittoria contro Varese, oggi però ci si giocherà già una bella fetta di salvezza, dunque la posta in palio a Pistoia sarà fondamentale anche per la Fiat.



© RIPRODUZIONE RISERVATA