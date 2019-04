Diretta Bologna Pistoia/ Streaming video e tv: Virtus, serve la vittoria (basket A)

Bologna Pistoia, diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Beniamino Manuel Attard e Dario Morelli, è una partita che si giocherà stasera, domenica 7 aprile 2019, alle ore 19.05 presso il PalaDozza, gloriosa casa della Virtus, per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. La partita si annuncia delicatissima e basta dare uno sguardo alla classifica per capire perché: Bologna Pistoia metterà di fronte una Virtus che con 24 punti e la sconfitta di settimana scorsa a Sassari è scivolata fuori dalla zona playoff e la Oriora Pistoia che è invece tristemente ultima con 10 punti, reduce dalla sconfitta sul campo di Brescia. Naturalmente per la Virtus Bologna, in casa contro l’ultima, questa è una partita da vincere ad ogni costo, tuttavia anche Pistoia deve ormai scendere in campo in ogni partita cercando l’impresa, perché la salvezza è davvero in bilico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Bologna Pistoia, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, chiaramente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDozza.

RISULTATI E CONTESTO

Manca ancora qualche giornata e dunque forse non siamo all’ultima spiaggia, tuttavia Bologna Pistoia può essere un crocevia molto delicato per il campionato di entrambe le formazioni. Per la Virtus il motivo è presto detto: la squadra di Sasha Djordjevic non può fallire l’ingresso nei playoff, al momento però ne sarebbe fuori e in casa contro il fanalino di coda vincere è obbligatorio se non si vuole innescare una crisi che nel rush finale della stagione regolare sarebbe pesantissima. Il calendario offre questa occasione per tornare alla vittoria, Bologna la deve sfruttare al meglio. Il compito per Pistoia si annuncia difficilissimo, ma i toscani non possono fare calcoli: serve un bel finale di stagione per salvarsi, un eventuale colpaccio al PalaDozza potrebbe valere la svolta, perché sarebbe fondamentale anche dal punto di vista psicologico per i ragazzi della Oriora affidata a Paolo Moretti per le ultime giornate.



