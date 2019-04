Diretta Torino Varese/ Streaming video e tv: Fiat in grande crisi (basket A)

Torino Varese, diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Guido Federico Di Francesco e Alessandro Nicolini, si gioca al PalaVela del capoluogo piemontese alle ore 12.00 di oggi, domenica 7 aprile 2019, e sarà l’anticipo che aprirà il programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. Siamo ormai nella fase più calda della stagione regolare e Torino Varese metterà in palio punti pesanti per entrambe le formazioni, anche se le ambizioni di Fiat e Openjobmetis sono completamente diverse. Torino infatti, reduce da una sconfitta sul campo di Trento, sta vivendo una stagione pessima ed è penultima con appena 12 punti in classifica, di conseguenza una vittoria sarebbe preziosissima in ottica salvezza. Riuscirci contro Varese però sarà difficile: i lombardi arrivano da un bel successo contro Venezia e hanno 28 punti, grazie ai quali sono saldamente in zona playoff, posizione che però è ancora tutta da definire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Torino Varese, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaVela.

RISULTATI E CONTESTO

Obiettivi e situazioni ben diverse dunque alla vigilia di Torino Varese per queste due formazioni. La Fiat sta vivendo una stagione molto complicata, sulla scia d’altronde della precedente che era stata nobilitata dalla Coppa Italia ma di certo non era stata globalmente positiva: fallito il sogno legato a Larry Brown, la cui esperienza italiana è stata breve e tormentata, ora Paolo Galbiati deve centrare la salvezza, ma il penultimo posto con due soli punti di vantaggio su Pistoia ovviamente ci dice che Torino dovrà ancora soffrire per raggiungere questo traguardo. Varese invece si sta confermando una solida realtà del nostro basket: la Openjobmetis di coach Attilio Caja sta facendo bene sia in campionato sia nella FIBA Europe Cup, una vittoria oggi potrebbe già valere una ipoteca sulla qualificazione ai playoff per cercare poi di vivere un eccellente finale di stagione su entrambi i fronti.



