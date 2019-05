Diretta Milano Trieste/ Streaming video e tv: l’Alma vuole i playoff! (basket A1)

Milano Trieste, di stanza al Mediolanum Forum alle ore 20:45 di domenica 12 maggio, si gioca per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: le partite dell’ultimo turno sono tutte in contemporanea. L’Olimpia, reduce dalla vittoria in volata sul parquet di Trento, ha archiviato in maniera positiva la corsa al primo posto della regular season: nonostante qualche alto e basso il primo traguardo è stato centrato. L’Alma invece ha bisogno di una vittoria per blindare il suo posto nei playoff: sarà un arrivo in volata con Varese, Cantù e Trento e anche un singolo risultato potrebbe far crollare il castello o fortificarlo in maniera decisiva. Intanto i giuliani hanno mancato la possibilità di qualificarsi con un turno di anticipo cadendo in casa contro Sassari: adesso Eugenio Dalmasson dovrà costruire in 40 minuti quello che sarebbe comunque un capolavoro. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Milano Trieste, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trieste è disponibile solo per i clienti Sky, che potranno seguirla sul canale Eurosport 2 (numero 211 del loro decoder). L’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video: abbonandosi al servizio sarà possibile assistere alla sfida attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

RISULTATI E PRECEDENTI

Milano Trieste rimane una sfida storica nel panorama del nostro basket: il punto di svolta ideale si è avuto quando Stefanel ha disfatto armi e bagagli e dalla città alabardata si è trasferita nel capoluogo lombardo, vincendo uno scudetto (1996) rimasto l’ultimo prima dell’avvento di Giorgio Armani. Trieste in quel modo ha calato il suo rendimento, è finita nelle serie inferiori ma adesso ha saputo risalire la corrente: la promozione dello scorso anno è stata una marcia trionfale, oggi l’Alma viaggia ancora verso un traguardo storico come quello dei playoff da neopromossa, ma non sarà affatto semplice perchè, come detto, ci sono tante squadre in corsa e i destini sono incrociati. L’Olimpia ha perso Mike James per almeno due settimane: nell’eventualità che l’infortunio sia più lungo tornerà sul mercato potendo disporre ancora di un visto. Di sicuro l’assenza prolungata del playmaker potrebbe risultare devastante sugli effetti di un roster che è superiore a tutte le avversarie ma che senza di lui perderebbe la guida; resta il fatto che al momento solo l’Olimpia può perdere lo scudetto, soprattutto avendo guadagnato il vantaggio del fattore campo per ogni singola serie dei playoff.



