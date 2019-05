Diretta Empoli Torino/ Streaming video e tv: obiettivi concreti per due! (Serie A)

Empoli Torino, in diretta domenica 19 maggio 2019 alle ore 15.00 dallo stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Scontro cruciale con i toscani tornati a sperare nella salvezza dopo le ultime due vittorie ottenute contro Fiorentina e Sampdoria. Ancora terzultimi, gli uomini di Andreazzoli sono vicinissimi a diverse squadre, su tutti il Genoa ora lontano solo una lunghezza. Dovranno però battere un Torino assolutamente bisognoso di punti per l’Europa, con i granata che rischiano di restare fuori dalle competizioni continentali pur vantando il miglior punteggio potenziale dell’era Cairo, e che domenica scorsa sono rimasti in vita grazie alla spettacolare rimonta ottenuta nel finale contro il Sassuolo.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Empoli Torino sarà una partita trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252 del satellite) e in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Empoli-Torino, sfida che andrà in scena allo stadio Castellani di Empoli. Padroni di casa schierati da mister Andreazzoli con un 3-5-2 con in campo dal primo minuto Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Pajac, Bennacer, Traoré, Krunic; Farias, Caputo. Risponderà il Torino di Mazzarri con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Rincon, De Silvestri; Baselli, Berenguer; Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Empoli favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Torino. Vittoria interna quotata 2.50 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.25 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.80 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.85 l’over 2.5 e 1.90 l’under 2.5.



