Diretta Gozzano Arzachena/ Streaming video e tv: le due squadre sono salve (Serie C)

Gozzano Arzachena, che sarà diretta dal signor Sajmir Kumara, si gioca sabato 4 maggio alle ore 16.30 e sarà una sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Sarà un momento di festa per due club che hanno inseguito per tutta la stagione la salvezza. Molto importante per i piemontesi che si trovavano al primo campionato tra i professionisti della loro storia e, sia pure in calo nelle ultime giornate, hanno comunque disputato una stagione di alto livello per le loro possibilità; altrettanto per i sardi che hanno capitalizzato un finale di stagione importante, dopo una prima metà di campionato in cui avevano frequentato con continuità il fondo della classifica. Certo, entrambe le squadre in chiave salvezza sono state agevolate dalle disavventure societarie di Lucchese, Cuneo e Pro Piacenza ma, a poche ore dalla diretta di Gozzano Arzachena, possono dire di avercela fatta e dunque chiudono il loro campionato con l’obiettivo centrato e tanta soddisfazione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gozzano Arzachena non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Silvio Piola di Novara, come quasi tutti i match di Serie C, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma elevensports.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO ARZACHENA

Le probabili formazioni di Gozzano-Arzachena, match che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa, schierati dal tecnico Soda con un 3-5-2, giocheranno con Casadei; Mané, Gigli, Emiliano; Petris, Tumminelli, Graziano, Messias, Evans; Rolando, Libertazzi. Risponderà con un 4-3-1-2 l’Arzachena allenata da Giorico, schierato con Ruzittu; Arboleda, Baldan, Moi, La Rosa; Bonacquisti, Casini, Porcheddu; Gatto; Cecconi, Sanna.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Gozzano nella sfida interna contro l’Arzachena. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.10, il pareggio viene quotato 3.30 da Eurobet mentre William Hill propone a 3.80 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.15 e 1.65.



