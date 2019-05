Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video e tv: al Pala Barton gara 1 delle finali

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Giorgio Gnani, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 1 maggio al Pala Barton umbro: fischio d’inizio fissato alle ore 20,30 per questa emozionante gara 1 della finali scudetto della Serie A1. Primo atto dell’ultimo duello per il titolo italiano nella massima competizione nazionale con la diretta tra Perugia e Civitanova di questa sera. In campo le due protagoniste di questa stagione in Italia e in Europa (hanno entrambe raggiunto le semifinali in Champions league) che pure nella precedente stagione si erano contese il trofeo più importante (andato poi alla Sir, vincitrice in quell’anno pure di Coppa Italia e Supercoppa). Sarà quindi una grandissima sfida quella che ci attende oggi e non solo per la posta in palio, più che importante pure giocando in finale al meglio delle 5 gare: sarà una serata di volley di grandissimo livello quella che ci aspetta al Pala Barton.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERUGIA CIVITANOVA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Perugia e Civitanova sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 20,30. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video del match di volley maschile su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che quest’oggi non potessero mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Perugia e Civitanova attesa gara 1 della finale scudetto della Superlega è ora il momento di ricordare pure come le due contendenti sono arrivare oggi a lottare per l’ambito titolo italiano. Partendo dalla formazione di Bernardi oggi padrona di casa, va infatti detto che la Sir ha chiuso la stagione regolare del primo campionato italiano con la prima piazza (che gli ha valso il fattore campo qui in finale) a quota 67 punti, dove ha realizzato 22 successi in 26 partite. Nel tabellone play off poi gli umbri hanno avuto la meglio su Monza e soprattutto su Modena, con cui ha giocato un’incredibile gara 5 solo pochi giorni fa per strappare il pass della finalissima. Per la Lube (che il prossimo 18 maggio si giocherà a Berlino la finale con Kazan per la Champions league) invece la stagione regolare si era chiusa con il terzo gradino in classifica ma con 23 successi: va ricordato che tolto un KO ininfluente contro Trento in semifinale la squadra marchigiana ha messo di fila solo vittorie dal 10 febbraio scorso. Nel tabellone play off poi i cucinieri se la sono vista prima con Verona e poi con l’Itas, battuta in 4 incontri prima di approdare a questa attesa finalissima, dove Civitanova non può certamente perdere dopo le tante finali perse dell’ultimo periodo.



