RISULTATI CALCIO OLIMPIADI 2024 PARIGI: SI TORNA IN CAMPO!

I risultati calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi tornano a farci compagnia sabato 27 luglio: come già detto, si gioca ogni tre giorni nella fase a gironi che è composta da quattro raggruppamenti da quattro nazionali, con le prime due che si qualificano alla fase ad eliminazione diretta (naturalmente dai quarti di finale). Abbiamo già avuto un primo turno intrigante, certamente contrassegnato dal pasticcio di Argentina Marocco; ora tornano in campo tutte le nazionali impegnate nei risultati calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi, con le prime partite che iniziano alle ore 15:00 e l’ultima che avrà invece luogo alle ore 21:00.

Sarà di conseguenza un sabato molto intenso, anche perché essendo alla seconda di tre giornate ci saranno già alcune squadre con l’acqua alla gola e altre che, al contrario, andranno a caccia del pass: una di queste è la Spagna, che all’esordio ha faticato non poco per liberarsi di un Uzbekistan sempre molto competitivo quando si tratta di calcio giovanile. Nella prima fascia è invece compresa l’Argentina che, al netto del gol annullato dopo una vita e dunque costretta alla sconfitta, ha certamente deluso le aspettative e ora è chiamata al riscatto nei risultati calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi, di cui possiamo subito andare a presentare il turno odierno.

RISULTATI CALCIO OLIMPIADI 2024 PARIGI: UNA BIG NEI GUAI

Nei risultati calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi vedremo tornare in campo la Francia: la nazionale padrona di casa ha ovviamente tutti i riflettori puntati addosso, un po’ anche per la presenza di Thierry Henry come allenatore, e all’esordio bisogna dire che i Bleus non hanno steccato, rifilando tre gol agli Stati Uniti e volando in testa al girone con una differenza reti migliore rispetto a quella della Nuova Zelanda, che ha invece piegato la Guinea. Entrambe le nazionali possono ora qualificarsi ai quarti con un turno di anticipo per poi giocarsi il primato nel girone A nella sfida diretta; alla Spagna basterà di fatto battere la Repubblica Dominicana per volare ai quarti.

Esordio positivo, nei risultati calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi, anche per il Giappone quarto tre anni fa: la nazionale del Sol Levante ha battuto il Paraguay, nell’altra partita invece è arrivato un pareggio tra Israele e Mali. Dovrà sforzarsi l’Argentina, come detto: da non sbagliare la partita contro l’Iraq, l’alternativa è andare incontro a quella che sarebbe una clamorosa eliminazione anche perché nel girone B la nazionale asiatica ha battuto l’Ucraina all’esordio, il Marocco ripetendo il successo di mercoledì farebbe un deciso passo avanti e dunque attenzione alle sorti dell’Albiceleste nei risultati calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi.

RISULTATI CALCIO OLIMPIADI 2024 PARIGI: 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 19:00 Nuova Zelanda Usa

Ore 21:00 Francia Guinea

CLASSIFICA: Francia 3, Nuova Zelanda 3, Guinea 0, Usa 0

GIRONE B

Ore 15:00 Argentina Iraq

Ore 17:00 Ucraina Marocco

CLASSIFICA: Iraq 3, Marocco 3, Argentina 0, Ucraina 0

GIRONE C

Ore 15:00 Repubblica Dominicana Spagna

Ore 17:00 Uzbekistan Egitto

CLASSIFICA: Spagna 3, Egitto 1, Repubblica Dominicana 1, Uzbekistan 0

GIRONE D

Ore 19:00 Israele Paraguay

Ore 21:00 Giappone Mali

CLASSIFICA: Giappone 3, Israele 1, Mali 1, Paraguay 0