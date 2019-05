Diretta Verona Livorno/ Streaming video DAZN: scaligeri in calo (Serie B)

Verona Livorno sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano, ed è in programma mercoledì 1 maggio alle ore 15.00: sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Turno infrasettimanale particolarmente delicato per entrambe le squadre. Il Verona è in crisi, arriva dal pareggio di Pescara che non ha risolto le cose e deve gestire tre punti di vantaggio per garantirsi almeno l’accesso ai play off, senza i quali la stagione degli scaligeri sarebbe da considerarsi totalmente fallimentare visto che la squadra era stata costruita per prendersi uno dei primi due posti (come già avvenuto due stagioni fa). Dall’altra parte il Livorno ha visto sfumare due preziosissime vittorie contro Foggia e Palermo e deve mantenere almeno la zona play out, per non tornare in Serie C dopo una sola stagione in cadetteria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Livorno non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Bentegodi, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LIVORNO

Le probabili formazioni di Verona-Livorno, match che andrà in scena presso lo stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa, schierati dal tecnico Grosso con un 4-3-3, giocheranno con Silvestri; Bianchetti, Davidowicz, Empereur, Vitale; Faraoni, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Di Gaudio. Risponderà con un 3-4-1-2 il Livorno allenato da Breda, schierato con Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Valiani, Agazzi, Luci, Eguelfi; Diamanti; Gori, Raicevic.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Verona nella sfida interna contro il Livorno. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 1.70, il pareggio viene quotato 3.30 da Eurobet mentre William Hill propone a 5.30 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.05 e 1.72.



© RIPRODUZIONE RISERVATA