Diretta Virtus Francavilla Casertana/ Streaming video Rai: ecco i playoff Serie C

Virtus Francavilla Casertana, in diretta dallo stadio Giovanni Paolo II, è il primo turno dei playoff di Serie C 2018-2019: gara secca in scena alle ore 17:30 di domenica 12 maggio, e bella occasione per i pugliesi che, secondo il regolamento della Lega per questi spareggi, passerebbe il turno anche se dovesse pareggiare, visto che non ci saranno tempi supplementari e il vantaggio sorriderà nel caso alla squadra meglio piazzata. Cioè appunto la Virtus Francavilla, che ha chiuso la sua stagione regolare con due vittorie per 2-1 tra cui quella sul campo della Juve Stabia, già promossa ma con la voglia di festeggiare un successo insieme al suo pubblico. Per i biancazzurri ci sono state ben 11 vittorie in un girone di ritorno da 34 punti; un cambio di passo che ha portato ad un obiettivo importante, ma la Casertana non è stata da meno ed è riuscita a confermare la sua partecipazione ai playoff grazie al 3-0 sul campo della Sicula Leonzio, terza vittoria nelle ultime cinque dopo un periodo, che con 3 punti in sei gare, sembrava aver messo a serio rischio il traguardo. Ora vedremo chi la spunterà nella delicata diretta di Virtus Francavilla Casertana: aspettandone l’inizio possiamo gettare un rapido sguardo su quelle che saranno le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Virtus Francavilla Casertana sarà disponibile sui canali Rai Sport (numero 57) e Rai Sport + (58) e dunque in chiaro per tutti, anche eventualmente sul sito www.raiplay.it in assenza di un televisore; l’alternativa rimane quella del portale elevensports.it che fornisce tutte le partite della Serie C in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per assistere alle immagini potrete abbonarvi alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Bruno Trocini affronta Virtus Francavilla Casertana con i soliti noti: Partipilo torna ad affiancare Sarao in attacco, Folorunsho si riprende il posto a centrocampo in una sorta di 3-4-1-2, che lascerà eventualmente Mastropietro e Zenuni a occupare il settore nevralgico (se la gioca anche Tchetchoua) mentre sugli esterni dovrebbero agire Pino e Nunzella. In porta rientra Nordi che non ha giocato a Castellammare di Stabia; Tiritiello, Caporale e Sirri formeranno la linea difensiva che si schiererà davanti a lui. Ovviamente la Casertana punta su Castaldo, capocannoniere del girone C che torna dalla squalifica: al suo fianco dovrebbe esserci Padovan, in mezzo al campo D’Angelo (doppietta a Lentini) sarà affiancato da Matese e Santoro e dunque ancora una volta Vacca sembra destinato ad allargarsi a destra, con Blondett confermato a sinistra e una difesa comandata da capitan Rainone, con Lorenzini e Pascali che a loro volta saranno posizionati a protezione dell’estremo difensore Adamonis.

Per Virtus Francavilla Casertana avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il valore sul segno 1 per la vittoria interna è pari a 2,10 volte la somma giocata. Pugliesi favoriti, ma non in maniera esagerata: siamo infatti a 3,50 volte la cifra messa sul piatto per il segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno dei falchetti, e il pareggio regolato dal segno X ha un valore corrispondente a 3,20 volte quanto investito.



