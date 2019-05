Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (37^ giornata, sabato)

Il primo campionato italiano torna in campo questo sabato 18 maggio per disputare la 37^ e penultima giornata: è tempo quindi di esaminare da vicino che cosa ci riservano i pronostici di Serie A stilati dalla nostra redazione, alla vigilia di questo appassionante turno. Se prima di fissare le quote, le scommesse e i pronostici di Serie A volessimo controllare che cosa ci riserva il calendario per questo sabato 18 maggio 2019 non rimarremmo certo delusi dal valore delle partite previste. Ecco infatti che alle ore 15.00 si accenderà la sfida tra Udinese e Spal, mentre alle ore 18,00 ci si sposterà al Marassi per la partita tra Genoa e Cagliari: culmine degli anticipi della 37^ giornata di Serie A sarà il match alle ore 20,30 tra Sassuolo e Roma. Andiamo quindi a vedere che cosa ci riserveranno i pronostici di Serie A per questo sabato tutto dedicato alla 37^ giornata di campionato.

PRONOSTICO UDINESE SPAL

Benchè alla vigilia della 37^ giornata la Spal sia la squadra meglio piazzata in classifica (pur dopo il KO rimediato col Napoli nella precedente giornata), il favore del pronostico per la sfida alla Dacia Arena è tutto per i friulani. La squadra di Igor Tudor sta macinando risultati consistenti e ormai l’obbiettivo salvezza non pare poi così lontano. Di contro segnaliamo che gli estensi, messa in cassaforte la salvezza, potrebbero non avere più troppi stimoli in questa ultima trasferta della stagione 2018-2019 della Serie A.

PRONOSTICO GENOA CAGLIARI

Sfida dall’esito affatto banale quella che ci attende al Marassi questa sera alle ore 18,00 e che porta punti ben pesanti per entrambe le formazioni. I liguri di Prandelli infatti non sono affatto sicuri di giocare in Serie A l’anno prossimo e un successo in questo turno sarebbe determinante a fine stagione. Va pure aggiunto che il Cagliari lontano da casa spesse volte non ha graffiato e che pure è di ritorno da tre sconfitte di fila in campionato. Non per questo però la compagine di Maran sarà un avversario semplice per i grifoni.

PRONOSTICO SASSUOLO ROMA

Benchè il match si giochi in Emilia, il favore del pronostico per la Serie A non può che essere che per la squadra di Claudio Ranieri, che pure approda alla 37^ giornata forte della vittoria contro la Juventus e che ha pure rilanciato la Roma in chiave europea. A far pendere la bilancia a favore dei giallorossi poi vi è pure lo stato di forma della squadra neroverde di De Zerbi che non sta affatto brillando in questo finale di stagione e pure è di ritorno dalla sconfitta rimediata col Torino. Va comunque segnato il valore del Sassuolo, che potrebbe comunque rivelarsi un avversario ostico per i giallorossi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA