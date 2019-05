Si torna in campo oggi giovedi 2 maggio per disputare le semifinali di andata di Europa league: il secondo campionato del continente quindi torna sotto ai riflettori per dare il via alla sua fase più calda, dove però sappiamo bene che non vi sono squadre italiane, dopo pure l’eliminazione del Napoli di Carlo Ancelotti per mano dell’Arsenal di Emery. In attesa però di conoscere quali saranno i primi verdetti e quindi i risultati di Europa league che otterremo questa sera, vediamo quali sono gli incroci stabiliti nell’ultimo sorteggio che ha avuto luogo a Nyon lo scorso 15 marzo. Ecco infatti che oggi alle ore 21.00 a Francoforte si accenderà la partita di andata tra Eintracht Francoforte e Chelsea, mentre alla stessa ora a Londra avrà luogo la semifinale tra Arsenal e Valencia. Come è facile immaginare arrivati a questo punto del tabellone, un successo della partita di andata sarà fondamentale in vista del ritorno, benchè pure in questa edizione di Europa League abbiamo visto che l’imprevisto è davvero dietro l’angolo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: COME ARRIVANO I CLUB

In attesa di conoscere quali saranno i risultati di Europa league che arriveranno oggi per il match di andata delle semifinali facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come nel tabellone principale i 4 club oggi protagonisti sono riusciti a ottenere la possibilità di giocarsi da oggi il pass per la finalissima della seconda coppa Uefa del continente. Partendo dai Gunners padroni di casa ricordiamo che la squadra di Emery era riuscita a superare brillantemente il Bate ai sedicesimi e pure il Rennes nel turno successivo: ricordiamo poi il doppio successo assai sofferto, firmato con il Napoli di Ancelotti solo ai quarti di finale. Gli avversari degli inglesi, i pipistrelli invece avevano iniziato il loro cammino nel tabellone finale affrontando il Celtic ai sedicesimi e poi il Kradnodar, con cui gli spagnoli avevano fatto però un poco di fatica. Non fu invece difficile strappare il pass per la semifinale al Villarreal nel derby tutto spagnolo, battuto sia all’andata che al ritorno dei quarti. Per l’Eintracht Francoforte si ricorda invece che solo nel tabellone finale affrontò con successo Shaktar e Inter prima di approdare ai quarti col Benfica: qui fu doppio successo per i tedeschi, vera sorpresa di questa edizione di Europa league. Per il Chelsea infine ricordiamo che prima della semifinale i Blues sono riusciti a superare senza particolari patemi il Malmo e la Dinamo Kiev, oltre che di fila pure lo Slavia Praga, questo ai quarti di finale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 21,00 Eintracht Francoforte Chelsea

Ore 21,00 Arsenal Valencia



