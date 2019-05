Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live (36^ giornata, 1 maggio)

Eccoci all’appuntamento con un nuovo turno infrasettimanale per i risultati di Serie B 2018-2019: mercoledì 1 maggio, sfruttando la festa dei lavoratori, si gioca la 36^ giornata che è la terzultima della stagione regolare. Possiamo dunque vedere quali sono le partite che ci aspettano, e che verranno tutte disputate in questa giornata: apertura con lunch match delle 12:30 che sarà Palermo-Spezia, alle ore 15:00 vivremo invece Carpi-Cremonese, Cosenza-Venezia, Crotone-Benevento, Foggia-Salernitana, Padova-Lecce, Perugia-Cittadella e Verona-Livorno. E’ previsto un solo posticipo, che per di più andrà in scena alle ore 18:00 e sarà Brescia-Ascoli. Turno di riposo per il Pescara, che rischia di perdere definitivamente il treno per la semifinale diretta (è a -5 dal quarto posto) ma soprattutto potrebbe vedersi la vita complicata in termini di qualificazione al primo turno dei playoff, avendo però il conforto di qualche sfida diretta. Vedremo allora quello che succederà con i risultati di Serie B di mercoledì, e naturalmente in che modo cambierà una classifica che si deve ancora definire in tutte le sue varie lotte.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie B per la 36^ giornata possono consegnarci la promozione diretta del Brescia: sconfitte di misura a Lecce, le Rondinelle hanno comunque conservato il primo posto e soprattutto 5 punti di vantaggio sul Palermo, che è terzo. Sarà ritorno nel massimo campionato con una vittoria e una frenata dei rosanero ma, visto che la doppia sfida diretta è a favore della banda di Eugenio Corini, anche con un pareggio e una contemporanea sconfitta del Palermo contro lo Spezia, che dopo il pareggio contro il Perugia deve ancora qualificarsi ai playoff. Anche il Lecce ha lo stesso obiettivo: non conta il fatto di avere una partita in più, la promozione per i salentini arriverà con una vittoria e un mancato successo dei siciliani (la seconda opzione non sarebbe praticabile perchè il Palermo ha vinto entrambi i confronti). Dunque potrebbe definirsi almeno una delle tante corse in questa classifica di Serie B; quella per i playoff è splendida, delle quattro squadre che hanno scollinato oltre quota 40 punti è tagliato fuori solo il Cosenza (che si deve ancora fermare) e tra le prime otto ce ne sono almeno quattro che devono ancora chiudere i conti. Per quanto riguarda la retrocessione, il Padova può solo inseguire i playoff mentre il Carpi, dopo l’incredibile vittoria di Salerno, ha una lieve possibilità di uscire definitivamente dai guai.

RISULTATI SERIE B, 36^ GIORNATA

ore 12:30 Palermo-Spezia

ore 15:00 Carpi-Cremonese

ore 15:00 Cosenza-Venezia

ore 15:00 Foggia-Salernitana

ore 15:00 Padova-Lecce

ore 15:00 Perugia-Cittadella

ore 15:00 Verona-Livorno

ore 18:00 Brescia-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Brescia, Lecce* 63

Palermo 58

Benevento 56

Pescara* 51

Verona 49

Spezia 47

Cittadella, Perugia 46

Cremonese 45

Ascoli 43

Cosenza* 42

Salernitana 38

Crotone 37

Venezia 33

Livorno 32

Foggia (-6) 31

Carpi 29

Padova 26

* una partita in più



