RISULTATI SERIE B: BIG MATCH AL RIGAMONTI!

Eccoci nuovamente ai risultati Serie B, che sabato 19 ottobre vivono cinque partite della nona giornata: il turno è iniziato ieri con l’intrigante derby del Sud Bari Catanzaro, prosegue oggi a partire dalle ore 15:00 quando saranno previste Cittadella Cosenza, Modena Palermo, Salernitana Spezia e Sudtirol Pisa, mentre alle ore 17:15 avremo l’affascinante Brescia Sassuolo che certamente rappresenta il big match. I risultati Serie B tornano a farci compagnia dopo la sosta per le nazionali, in cui ora si ferma anche il campionato cadetto; troviamo il Pisa sempre al comando della classifica e che si è immediatamente ripreso dopo la prima sconfitta, le altre però non stanno mollando.

Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: Salernitana corsara! (8^ giornata, 6 ottobre 2024)

I toscani infatti stanno imponendo un grande ritmo nei risultati Serie B, anche inusuale considerato il trend delle ultime stagioni; lo Spezia però rimane attaccato con tre punti da recuperare e questo pomeriggio fa visita alla Salernitana, poi appunto abbiamo il Sassuolo che è una delle squadre più in forma del momento e potrebbe puntare a prendersi il secondo posto, per non parlare del Brescia che può fare un bel salto di qualità insieme al Sudtirol, che ospita la capolista. I risultati Serie B forniranno tra poco il verdetto dei campi, noi proviamo a fare chiarezza parlando di altri temi legati alla nona giornata.

Risultati Serie B, classifica/ Si scende tutti in campo! Diretta gol live score (oggi 5 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE B: IL QUADRO DEL SABATO

Nei risultati Serie B di questo sabato sarà molto interessante assistere anche a Cittadella Cosenza, che a differenza delle partite citate in precedenza riguarda la bassa classifica: terzultima contro penultima, il Cosenza a dire il vero sarebbe salvo ma deve convivere con 4 punti di penalizzazione e ha comunque rallentato la sua marcia nelle ultime giornate, il Cittadella invece sta attraversando una crisi molto simile a quella della passata stagione e infatti durante la sosta per le nazionali ha esonerato Edoardo Gorini, sperando che la nomina di Alessandro Dal Canto possa servire a dare una scossa a un ambiente sfiduciato.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Il Brescia vede la vetta! (oggi 30 settembre 2024)

Altre due squadre che non possono sbagliare sono Modena e Palermo, impegnate nella sfida diretta del Braglia e a caccia di punti utili per portarsi in zona playoff; i rosanero in termini generali non stanno facendo malissimo, ma poco se consideriamo che punterebbero la promozione. La Salernitana dal canto suo è tornata a vincere dopo una serie negativa e potrebbe aver ripreso la marcia, ma rischia parecchio contro il già citato Spezia che vuole il primo posto in classifica: sarà una giornata intrigante in compagnia dei risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B: 9^ GIORNATA

Ore 15:00 Cittadella Cosenza

Ore 15:00 Modena Palermo

Ore 15:00 Salernitana Spezia

Ore 15:00 Sudtirol Pisa

Ore 17:15 Brescia Sassuolo

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19

Spezia 16

Sassuolo 15

Juve Stabia 14

Brescia 13

Sudtirol 12

Cremonese, Cesena, Palermo, Salernitana, Mantova 11

Bari 10

Modena, Reggiana 9

Sampdoria, Catanzaro 8

Carrarese, Cittadella 7

Frosinone 6

Cosenza (-4) 5