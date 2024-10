RISULTATI SERIE B: BEN CINQUE PARTITE!

I risultati Serie B ci propongono una domenica 6 ottobre davvero intrigante: si gioca per l’ottava giornata e sono ben cinque le partite in programma, il turno si chiuderà integralmente oggi a partire dalle ore 15:00 e le gare che vedremo sono Catanzaro Modena, Cosenza Sudtirol, Cremonese Bari, Mantova Brescia e Palermo Salernitana. Anche il campionato cadetto sta iniziando ad assumere una sua forma importante: in testa entrando nell’ottava giornata trovavamo il Pisa, tra le squadre che sono in campo oggi quelle che possono aspirare alla promozione, almeno considerando la situazione attuale, sono certamente Brescia e Palermo.

Altre però possono inserirsi nella corsa, perché la stagione è sempre molto lunga e piena di sorprese; giusto anche citare chi in questo momento sta attraversando qualche difficoltà di troppo, il Catanzaro per esempio non è riuscito a replicare la splendida partenza dello scorso anno e in questi giorni di inizio autunno deve pensare a evitare la zona playout e retrocessione. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati Serie B per questa affascinante domenica, e ovviamente come cambierà la classifica prima che arrivi un’altra sosta per gli impegni delle nazionali, cosa che ci darà tempo per tracciare qualche bilancio.

RISULTATI SREIE B: IL SUD ALLA RISCOSSA

Analizzando il programma dei risultati Serie B di oggi potremmo parlare di Sud alla riscossa: sono infatti in campo quattro squadre che rappresentano questa parte dell’Italia e in particolar modo attenzione a Palermo Salernitana, al Barbera i rosanero potrebbero realmente lanciarsi verso le primissime posizioni della classifica mentre gli amaranto sono leggermente più indietro e dunque hanno bisogno di centrare un risultato di sostanza, perché ovviamente dopo aver trascorso gli ultimi tre anni in Serie A l’obiettivo della Salernitana non può che essere quello di tornare al piano di sopra nel minor tempo possibile.

Il Cosenza che oggi ospita il Sudtirol ha una classifica inficiata dai 4 punti di penalizzazione: sarebbe appena sotto la zona playoff e invece si ritrova a lottare per la salvezza, sul campo però i lupi hanno già dimostrato di poter rimanere in Serie B nonostante l’inconveniente d’ufficio, oggi partita appunto importante come del resto quella del già citato Catanzaro, che da grande rivelazione dello scorso anno rischia davvero di finire nell’anonimato se non addirittura peggio, anche se per il momento nei risultati Serie B sembrerebbero esserci squadre che sono messe peggio, e non solo come classifica.

RISULTATI SERIE B: 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Catanzaro Modena

Ore 15:00 Cosenza Sudtirol

Ore 15:00 Cremonese Bari

Ore 15:00 Mantova Brescia

Ore 15:00 Palermo Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 16

Spezia 13

Brescia, Sassuolo 12

Cesena, Palermo, Juve Stabia 11

Cremonese, Mantova 10

Bari, Reggiana, Sudtirol 9

Modena, Sampdoria, Salernitana 8

Catanzaro, Cittadella 7

Frosinone 6

Cosenza (-4) 5

Carrarese 4