RISULTATI SERIE B: QUATTRO PARTITE INTERESSANTI!

Siamo arrivati ai risultati Serie B che ci terranno compagnia domenica 20 ottobre: si conclude oggi il programma della nona giornata, siamo ancora all’inizio della stagione ma stiamo sicuramente traendo indicazioni importanti in una classifica che, come sempre, riserva conferme e sorprese. Intanto dobbiamo dire quali siano le partite che si giocheranno tra poco: si comincia alle ore 15:00 con Carrarese Mantova, Juve Stabia Cremonese e Reggiana Frosinone, ma oggi è prevista anche un’incursione alle ore 17:30 e dunque la domenica dedicata ai risultati Serie B si concluderà già in serata con Cesena Sampdoria.

Cosa dire rispetto alle gare che stanno per prendere il via? Sotto esame c’è sicuramente la Cremonese, che durante la sosta per le nazionali ha esonerato Giovanni Stroppa affidandosi a Eugenio Corini: l’anno scorso il cambio in panchina aveva portato in dote la finale dei playoff, in questa stagione non è detto che la cosa possa ripetersi anche se certamente la Cremonese rimane una delle squadre che sulla carta se la possono giocare. Vedremo poi quale sarà la reazione della Sampdoria, che con Andrea Sottil al posto di Andrea Pirlo ha avuto una scossa ma sta comunque continuando a fare fatica. Altri temi interessanti nei risultati Serie B, scopriamo quali.

RISULTATI SERIE B: TRE NEOPROMOSSE SOGNANO

Sicuramente i risultati Serie B ci parlano anche di neopromosse che possono sognare: la prima di queste è la Juve Stabia, che è riuscita a spingersi al quarto posto in classifica e con 14 punti è assolutamente in corsa per la promozione diretta. Naturalmente lo diciamo rispetto alla situazione attuale: sappiamo bene che le cose nei risultati Serie B possono cambiare in fretta, tuttavia noi dobbiamo analizzare in tempo reale ed è giusto dire che la Juve Stabia sia una bella sorpresa, anche solo raggiungere la qualificazione ai playoff sarebbe un ottimo passo per una società che sulla carta avrebbe dovuto puntare alla salvezza.

Stanno però facendo bene anche Cesena e Mantova: entrambe hanno 11 punti e sono in piena lotta per la griglia della post season, in più oggi i virgiliani fanno visita all’altra neopromossa Carrarese, che invece è maggiormente in difficoltà anche se sembra in leggera ripresa, mentre il Cesena ospita quella Sampdoria di cui abbiamo già parlato e potrebbe anche contare sul fattore campo. Scopriremo tutto tra poco, sicuramente nel corso di questa stagione i risultati Serie B ci stanno dicendo che le squadre arrivate dalla terza divisione hanno un buon passo e anche questa domenica andranno a caccia delle loro conferme.

RISULTATI SERIE B: 9^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Mantova

Ore 15:00 Juve Stabia Cremonese

Ore 15:00 Reggiana Frosinone

Ore 17:30 Cesena Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19

Spezia 16

Sassuolo 15

Juve Stabia 14

Brescia 13

Sudtirol 12

Cremonese, Cesena, Palermo, Salernitana, Mantova 11

Bari 10

Modena, Reggiana 9

Sampdoria, Catanzaro 8

Carrarese, Cittadella 7

Frosinone 6

Cosenza (-4) 5