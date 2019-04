Video/ Fiorentina Sassuolo (0-1): highlights, Berardi, colpaccio al Franchi (Serie A)

Il Sassuolo piazza il colpaccio in casa della Fiorentina e la supera in classifica. Partita difficile per i viola che dimostrano di essere ancora turbati dall’eliminazione in Coppa Italia. Passa in vantaggio la formazione di De Zerbi al 37′ del primo tempo grazie a una rete di Berardi, che conclude dal limite dell’area e trova una deviazione di Pezzella fondamentale per mettere fuori causa Lafont. Al 40′ però la Fiorentina ha una grande opportunità per riportarsi immediatamente in parità, usufruendo di un calcio di rigore per l’atterramento in area di Federico Chiesa. Va sul dischetto Veretout, che si fa però ipnotizzare da Consigli. Nella ripresa è ancora il Sassuolo a fare la partita, con Rogerio che si vede negato il raddoppio da Lafont. Poi va in gol Demirel al 14′, ma dopo una lunga review al VAR viene rilevata la posizione di offside del difensore, che dunque non vede convalidata la rete. La Fiorentina però non trae nuove energie da questo episodio ma si ritrova bloccata, incapace di creare vere occasioni da gol e dopo 4′ di recupero il Sassuolo festeggia tre punti che regalano entusiasmo in vista del finale di stagione.

LE DICHIARAZIONI DI MONTELLA E DE ZERBI

Molto preoccupato, com’è logico, Vincenzo Montella dopo la sconfitta interna della Fiorentina contro il Sassuolo: “Le prime tre partite la squadra mi è piaciuta, stasera no. O sei scarico mentalmente dopo la partita contro l’Atalanta e quindi ti svuoti e se hai giocatori giovani si possono smarrire più facilmente. L’amarezza più grande è il rendimento inaspettato. La mancanza di personalità con la situazione non semplicissima, non è facile giocare in determinate situazioni. Non c’è niente di strano. Abbiamo toccato il fondo e quindi ognuno avrà voglia di rispondere sul campo a partire dall’Empoli. Essere tornato è una sfida intrigante. Sono assolutamente convinto e motivato ed energico per vincere questa sfida. Insieme alla società penso che ce la faremo.” Di tutt’altro umore ovviamente il tecnico del Sassuolo, De Zerbi: “Non abbiamo trovato il morale alle stelle dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e abbiamo sfruttato questo momento. Abbiamo fatto una grande partita. Lo avevamo fatto anche in altre occasioni senza però ottenere punti. Nel girone di ritorno abbiamo perso molti punti. Ci siamo trovati in basso da un momento all’altro a causa di qualche risultato strano. Abbiamo dovuto tirare la cinghia e andare alla ricerca di punti.”

VIDEO FIORENTINA SASSUOLO, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA