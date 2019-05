Video/ Genoa Cagliari (1-1): highlights, Criscito salva i liguri su rigore (Serie A)

Il Genoa si gioca la vita contro il Cagliari a Marassi e di fronte a venticinquemila persone vive un pomeriggio da infarto. Alla squadra di Prandelli servono i tre punti per avvicinarsi alla salvezza, mentre i sardi cercano il punticino per confermare la categoria. Avvio spezzettato, coi locali che commettono tanti falli. I primi cartellini gialli li rimediano Klavan per il Cagliari e Criscito per il Genoa. Gli ospiti si difendono con ordine, il grifo fatica a bucare il muro avversario ma comunque è intraprendente. Cacciatore toglie le castagne dal fuoco in due occasioni, Cragno è decisivo su Pandev, mentre per il Cagliari risponde Pavoletti con Biraschi che salva in extremis. Al quarantesimo l’ex genoano salta Gunter e con una girata sfodera una conclusione imparabile. 0-1. I tifosi del Genoa, visibilmente delusi, rumoreggiano prima dell’intervallo. Nella ripresa Prandelli si gioca la carta Kouamè, che fin da subito movimenta il reparto offensivo. L’ex Cittadella cerca la porta al cinquantesimo, ma Cragno non si fa sorprendere. I liguri insistono ma il problema è sempre la sterilità offensiva. Pavoletti lascia il posto a Joao Pedro, mentre Lapadula viene rilevato da Sanabria. I sardi alzano il muro difensivo, che crolla su un presunto fallo di mano di Bradaric nel finale. Dopo la consultazione della VAR il Genoa conquista un calcio di rigore. Della battuta se ne incarica Criscito, il cui tiro violento spiazza Cragno e vale l’uno a uno. Il Genoa ci crede e squilla ancora con Kouamè, ma nulla di fatto. Prima del triplice fischio viene espulso Pezzella. Termina in parità al Ferraris. Cagliari salvo, Genoa ancora in zona calda.

IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI

Marcatori: 40′ Pavoletti (C), 89′ rig. Criscito (G)

GENOA (3-5-2): I. Radu 6,5; Biraschi 6,5 (82′ Pezzella 4), Günter 5, Zukanovic 6; Pereira 5,5 (46′ Kouamé 6), Bessa 5,5, Radovanovic 5,5, Veloso 5,5, Criscito 7; Lapadula 5 (74′ Sanabria 5,5), Pandev 5,5. Allenatore: Prandelli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6,5; Srna 6, Pisacane 6, Klavan 5,5; Cacciatore 6 (76′ Romagna 6), Ionita 6, Bradaric 5, Barella 6, Lu. Pellegrini 6; Pavoletti 7 (66′ Joao Pedro 6), Cerri 5,5 (80′ Birsa sv). Allenatore: Maran.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Klavan (C), Criscito (G), Veloso (G)

Espulsi: Pezzella (G)

VIDEO GENOA CAGLIARI, HIGHLIGHTS





