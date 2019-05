Video/ Udinese Spal (3-2): gol e highlights, punti d’oro per Tudor (Serie A)

Il video di Udinese Spal ci racconta di una partita divertente e di una vittoria per 3-2 fondamentale per i friulani. L’Udinese mette le mani sulla salvezza grazie alla vittoria ottenuta al Dacia Arena contro la Spal. Le due squadre hanno dato vita ad una partita pirotecnica, coi bianconeri che hanno dominato nel primo tempo e subito per tutta la ripresa. La formazione di Tudor con questo successo ha raggiunto quota quaranta punti, inguaiando Empoli e Genoa nella lotta per non retrocedere. La sfida si accende dopo appena cinque minuti, con De Paul che pesca Samir dentro l’area in posizione invitante. Il giocatore bianconero colpisce di testa dopo aver anticipato Cionek ed insacca alle spalle del portiere avversario. 1-0. La Spal comincia in salita, l’Udinese si esalta e attorno alla mezzora fissa la rete del raddoppio. Ad andare in gol, questa volta, è Okaka: il centravanti dei friulani supera Vicari e incorna per il 2-0. La squadra di Tudor non molla di un centimetro e mette in ghiaccio il risultato prima di rientrare negli spogliatoi. Lo fa ancora una volta con Okaka, rapido e cinico nell’insaccare di testa il corner di De Paul. Il primo tempo si spegne con il dominio dell’Udinese, la ripresa invece parte con una Spal arrembante. Al cinquantatreesimo, alla prima vera occasione ospite, Petagna supera in dribbling la difesa bianconera e con un destro ben calibrato infila Musso. Passano appena sei minuti e la truppa di Semplici accorcia le distanze. Valoti si fa trovare pronto sul traversone di Kurtic e di testa batte Musso. 3-2. I padroni di casa tremano, la Spal prova a rimontarla con Lazzari nel finale, ma il tiro dell’ex Cagliari termina alto sopra la traversa.

VIDEO UDINESE SPAL: IL TABELLINO

Udinese Spal 3-2

Marcatori: 5′ Samir (U), 31′, 35′ Okaka (U), 53′ Petagna (S), 59′ Valoti (S)

UDINESE (3-5-2): Musso 6; De Maio 6, Troost-Ekong 5,5, Samir 6,5; Stryger-Larsen 6, Mandragora 6, Sandro 6 (16′ D’Alessandro 6), De Paul 7,5, Zeegelaar 5,5; Lasagna 5,5 (61′ Pussetto 5,5), Okaka 7,5 (90′ Teodorczyk sv). Allenatore: Tudor.

SPAL (3-5-2): Gomis 5,5; Cionek 5, Vicari 5 (70′ Jankovic 5,5), Bonifazi 5; Lazzari 5,5, Murgia 5, Valoti 6 (77′ Paloschi sv), Kurtic 6, Fares 5; Petagna 6,5, Floccari 5 (63′ Antenucci 6). Allenatore: Semplici.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Vicari (S), Zeegelaar (U), Fares (S), Samir (U), Mandragora (U), Kurtic (S), Jankovic (S), De Paul (U)

Espulsi: nessuno

VIDEO UDINESE SPAL: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA