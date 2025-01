CALCIOMERCATO ATALANTA, NESSUN MOVIMENTO PER LA DIFESA

L’infortunio di Kossonou e le condizioni precarie di Kolasinac e Scalvini sembravano aver dipinto uno scenario scontato ma, nelle ultime ore, il calciomercato Atalanta avrebbe cambiato idea decidendo di non intervenire ulteriormente per puntellare una difesa che risulta completa dal punto di vista numerico. Gasperini si fida dei suoi calciatori e, inoltre, potrebbe anche arretrare De Roon che ha spesso coperto le assenze difensive mantenendo il livello delle sue prestazioni molto alto in modo da non far rimpiangere le assenza.

La Dea sembrava essere molto vicina all’acquisto di Ordonez del Bruges ma le richiesta del club belga rimangono troppo alte per il mercato di gennaio e per la disponibilità dei bergamaschi che stavano cercando un giovane da inserire per il prossimo anno. La scelta di non intervenire in un reparto spesso decimato dalle assenza è molto audace ma la risposta la potrà dare solo il campo che, fino ad adesso, ha visto un’Atalanta leggermente in calo ma comunque sempre capace di portare a casa punti.

CALCIOMERCATO ATALANTA, CHERKI RIMANE IL SOGNO DI GENNAIO

Il calciomercato Atalanta, con molta probabilità, non si muoverà per la sessione di gennaio e potrebbe già pensare all’estate anche se la dirigenza rimane vigile in cerca del possibile colpo per aumentare la qualità della rosa. Secondo TuttoAtalanta.com, la Dea sarebbe ancora a lavoro per provare a portare in Italia il talentuoso Rayan Cherki che è di proprietà del Lione ma potrebbe salutare la Francia già in questa sessione visti i problemi finanziari del club. L’obiettivo dell’Atalanta è quello di provare un ultimo affondo in questi giorni per provare ad anticipare Liverpool, Bayern Monaco e Borussia Dortmund che stanno seguendo da vicino questa vicenda.

Il Lione chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro e il calciomercato Atalanta continua a lavorarci su in cerca di un’intesa che, ad oggi, rimane ancora molto complicata.