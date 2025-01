CALCIOMERCATO ATALANTA, CHERKI DEL LIONE NEL MIRINO

Il calciomercato Atalanta è alla ricerca di un attaccante. Gian Piero Gasperini infatti avrebbe richiesto alla società di ingrandire il parco attaccanti, in modo tale da poter svariare ulteriormente per quanto riguarda la zona offensiva. Un nome che su tutti sta prendendo la scena è quello di Rayan Cherki, trequartista del Lione di nazionalità francese che piace anche alla Lazio. Si tratta di un giocatore dotato di fantasia e tecnica, qualità che ormai da anni mette in mostra con la maglia dell’OL.

DIRETTA/ Atalanta Juventus (risultato finale 1-1): pareggia Retegui! (14 gennaio 2025)

La società francese, tra le più titolante e importanti del Paese, sta vivendo un periodo di forte crisi economica, tanto da rischiare addirittura la retrocessione d’ufficio. Per questo incassare da Cherki sarebbe un’ottima mossa. Inoltre il Lione ha accolto Thiago Almada dal Botafogo, squadra con cui ha vinto la Copa Libertadores, e questo potrebbe ridurre lo spazio in campo di Cherki. Ecco che dunque l’ipotesi Atalanta non è assolutamente da escludere. In ogni caso, la cifra richiesta si aggira sui 30 milioni.

Calciomercato Atalanta news/ Si ferma Kossounou: affondo per Ordonez del Bruges (14 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, PIACE ANCHE ENCISO DEL BRIGHTON

Il calciomercato Atalanta non si limita a Cherki. Infatti il francese è sicuramente il piano A della società nerazzurra, ma è già pronto eventualmente il sostituto. Si tratta di Enciso, attaccante esterno del Brighton e della Nazionale del Paraguay. Anche lui molto agile e tecnico, è uno dei 2004 più interessanti d’Europa e tra i Seagulls è spesso tra i migliori in campo. Enciso non ha patito il salto dal Paraguay alla Premier League, debuttando molto bene e con grande ordine.

Insomma, indipendentemente dal nome che arriverà, Gasperini ha tracciato un identikit molto chiara circa il prossimo attaccante. Servirà dunque un profilo capace di giocare sia da esterno che dietro le punte, in modo da aumentare l’imprevedibilità.